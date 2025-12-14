logo

Массовые протесты в Венгрии: Орбана призывают уйти в отставку
НОВОСТИ

Массовые протесты в Венгрии: Орбана призывают уйти в отставку

Десятки тысяч венгров вышли на протесты в Будапеште после скандала с насилием над детьми. Оппозиция требует отставки Виктора Орбана в преддверии выборов.

14 декабря 2025, 07:25
Автор:
Slava Kot

В Венгрии десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана. Массовые акции протеста охватили Будапешт после появления видео с моментами жестокого обращения с детьми в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Скандал резко обострил политическую ситуацию в стране за четыре месяца до парламентских выборов.

Массовые протесты в Венгрии: Орбана призывают уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

13 декабря в Венгрии протестующие прошли маршем от центра Пешта через Дунай к Будайской крепости — символическую ячейку власти, где расположены офисы премьера и президента Венгрии Тамаша Сульока. Акцию организовал лидер оппозиции глава партии "Тиса" Петер Мадяр.

Выступая перед толпой с факелами, Мадяр обвинил правительство Орбана в системной неспособности защитить детей, находящихся на попечении государства.

"Нет ничего важнее, чем сказать как нация, что мы не можем допустить насилия над детьми. Те, кто сегодня у власти, доказали свою неспособность их защитить", — заявил Мадяр и призвал премьера немедленно уйти в отставку.

Толчком к протестам стало видео без указанной даты, появившееся в начале недели. На кадрах видно, как чиновник исправительной колонии для несовершеннолетних в Будапеште применяет физическое насилие к детям, в частности он бьет одного из них, который лежит на полу, и ударяет головой другого о стол. После обнародования записи чиновник подал в отставку и был взят под стражу.

Полиция провела рейд в заведении и задержала еще несколько человек. В то же время выяснилось, что предыдущий руководитель учреждения ранее подозревался в сексуальных домогательствах и причастности к сети проституции, однако полноценное расследование длительное время не проводилось. Кабинет министров Орбана пытался снизить резонанс, подавая пострадавших несовершеннолетних как "проблемных преступников".

Ситуация напомнила венграм события менее двухлетней давности, когда тогдашняя президент и союзница Орбана Каталин Новак вынуждена была уйти в отставку после общественного возмущения из-за помилования фигуранта дела о педофилии в государственном детском доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опросы перед выборами в Венгрии показали начало конца для Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Орбан сделал неожиданное заявление об аннексии Закарпатья.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-13/hungary-child-abuse-protest-raises-pressure-on-orban-before-vote
