Масові протести в Угорщині: Орбана закликають піти у відставку

В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки прем’єр-міністра Віктора Орбана. Масові акції протесту охопили Будапешт після появи відео з моментами жорстокого поводження з дітьми у державній виправній установі для неповнолітніх. Скандал різко загострив політичну ситуацію в країні за чотири місяці до парламентських виборів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

13 грудня в Угорщині протестувальники пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці — символічного осередку влади, де розташовані офіси прем’єра та президента Угорщини Тамаша Сульока. Акцію організував лідер опозиції очільник партії "Тиса" Петер Мадяр.

Виступаючи перед натовпом з факелами, Мадяр звинуватив уряд Орбана в системній нездатності захистити дітей, які перебувають під опікою держави.

"Немає нічого важливішого, ніж сказати як нація, що ми не можемо допустити насильства над дітьми. Ті, хто сьогодні при владі, довели свою неспроможність їх захистити", — заявив Мадяр та закликав прем’єра негайно піти у відставку.

Поштовхом до протестів стало відео без зазначеної дати, яке з’явилося на початку тижня. На кадрах видно, як високопосадовець виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті застосовує фізичне насильство до дітей, зокрема він б’є одного з них, який лежить на підлозі, та вдаряє головою іншого об стіл. Після оприлюднення запису чиновник подав у відставку й був узятий під варту.

Поліція провела рейд у закладі та затримала ще кількох осіб. Водночас з’ясувалося, що попереднього керівника установи раніше підозрювали у сексуальних домаганнях і причетності до мережі проституції, однак повноцінне розслідування тривалий час не проводилося. Кабінет міністрів Орбана намагався зменшити резонанс, подаючи постраждалих неповнолітніх як "проблемних злочинців".

Ситуація нагадала угорцям події менш ніж дворічної давнини, коли тодішня президентка та союзниця Орбана Каталін Новак змушена була піти у відставку після суспільного обурення через помилування фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.

