Массовый налет дронов над военным объектом одной из стран ЕС: детали инцидента

15 дронов зафиксировали над бельгийской военной базой в Эльзенборне, которая расположена недалеко границы с Германией. Инцидент уже расследуют военные. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает бельгийский телеканал VRT.

Военные Бельгии. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что полет беспилотников зафиксировали около 1:45 ночи в пятницу в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил.

Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.

В министерстве обороны Бельгии уже подтвердили факт появления дронов.

Как рассказал военный, дроны были обнаружены случайно во время тестирования системы наблюдения и обнаружения беспилотников. По предварительной информации, дроны перелетели в Бельгию через границу в Германию, где их заметила полиция в городке Дюрен.

Откуда взялись дроны и кто стоит за их запуском, пока установить не удалось. Бельгийские военные вместе с правоохранителями приступили к расследованию инцидента.

Стоит обратить внимание, что за последние недели страны НАТО фиксируют провокации со стороны Москвы. Среди них — проникновение дронов в европейское воздушное пространство.

В частности, поздно вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а впоследствии и вовсе их приостановила из-за случаев обнаружения дронов в воздушном пространстве. Об этом сообщает сайт аэропорта Мюнхена.

В сообщении указывалось, что в результате из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов. Это затронуло почти 3 000 пассажиров. Как говорилось в сообщении пресс-службы аэропорта, в терминалах для пассажиров развернули раскладные кровати, обеспечили едой и напитками.



