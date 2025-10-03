Дроны добрались до Германии: где срочно пришлось закрывать аэропорт

Поздно вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а впоследствии и вовсе их приостановила из-за случаев обнаружения дронов в воздушном пространстве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт аэропорта Мюнхена.

Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов. Фото: из открытых источников

В сообщении указывают, что в результате из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов. Это затронуло почти 3 000 пассажиров.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, в терминалах для пассажиров развернули раскладные кровати, обеспечили едой и напитками.

Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Стоит обратить внимание, что 1 октября в норвежском городе Бреннейсунн во вторник вечером было зафиксировано появление неизвестного беспилотника, что привело к временной приостановке работы местного аэропорта.

"Мы наблюдали за дроном в воздухе, но нам не удалось найти ни одного пилота, связанного с этим дроном. Поэтому после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия", – сообщил представитель полицейского округа Нурланда Мортен Соренсен.

