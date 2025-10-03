Масовий наліт дронів над військовим об'єктом однієї з країн ЄС: деталі інциденту

15 дронів зафіксували над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, яка розташована неподалік кордону з Німеччиною. Інцидент уже розслідують військові. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє бельгійський телеканал VRT.

Військові Бельгії. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що політ безпілотників зафіксували близько 1:45 ночі у п'ятницю в районі села Ельзенборн, де знаходиться полігон та навчальний центр бельгійської армії, а також база повітряних сил.

Об'єкт займає площу близько 28 квадратних кілометрів і розташований приблизно за 5 кілометрів від німецького кордону.

У міністерстві оборони Бельгії вже підтвердили факт появи дронів.

Як розповів військовий, дрони були виявлені випадково під час тестування системи спостереження та виявлення безпілотників. За попередньою інформацією, дрони перелетіли до Бельгії через кордон до Німеччини, де їх помітила поліція у містечку Дюрен.

Звідки взялися дрони і хто стоїть за їх запуском, доки встановити не вдалося. Бельгійські військові разом із правоохоронцями розпочали розслідування інциденту.

Варто звернути увагу на те, що за останні тижні країни НАТО фіксують провокації з боку Москви. Серед них – проникнення дронів у європейський повітряний простір.

Зокрема, пізно ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18, а згодом і зовсім призупинила їх через випадки виявлення дронів у повітряному просторі. Про це повідомляє сайт аеропорту Мюнхена.

У повідомленні вказувалося, що внаслідок Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це торкнулося майже 3000 пасажирів. Як йшлося у повідомленні прес-служби аеропорту, у терміналах для пасажирів розгорнули розкладні ліжка, забезпечили їжею та напоями.



