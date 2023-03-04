Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС

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Slava Kot
Президент Европарламента Роберта Мецола приехала в Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским. В ходе разговора Мецола сообщила, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Президент Европарламента Роберта Мецола. Фото из открытых источников
После полномасштабного вторжения Киев ускорил процессы вхождения в Европейский Союз. В июне 2022 года Брюссель предоставил Украине устав кандидата. Таким образом, украинские власти начали работать над вступлением в ЕС, этот процесс продлится несколько лет, а началом этого станут переговоры. Именно их президент Европарламента надеется начать в 2023 году.
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Окончательное решение о вступлении Украины в Евросоюз будет зависеть от демократических, политических и антикоррупционных реформ правительства.
После начала официальных переговоров Еврокомиссия оценит украинские реформы и даст оценку своим выводам. Если оценка окажется положительной, то 27 членов ЕС начнут принимать Украину в Евросоюз.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, о вероятной дате вступления Украины в Европейский Союз.
Также "Комментарии" писали, что военный эксперт назвал конкретную дату победы Украины в войне с Россией.
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