logo

BTC/USD

22374.85

ETH/USD

1569.70

LTC/USD

90.26

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Европарламента призвала начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Европарламента Роберта Мецола приехала в Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским. В ходе разговора Мецола сообщила, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Европарламента Роберта Мецола. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения Киев ускорил процессы вхождения в Европейский Союз. В июне 2022 года Брюссель предоставил Украине устав кандидата. Таким образом, украинские власти начали работать над вступлением в ЕС, этот процесс продлится несколько лет, а началом этого станут переговоры. Именно их президент Европарламента надеется начать в 2023 году.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я надеюсь, что переговоры о вступлении могут начаться уже в этом году. Будущее Украины — в Европейском Союзе", — говорит Мецола.

Окончательное решение о вступлении Украины в Евросоюз будет зависеть от демократических, политических и антикоррупционных реформ правительства.

"Темпы, с которыми Верховная Рада и правительство продвигаются по заявке на ЕС, меня впечатляют. Украина стремится как можно быстрее завершить имплементацию рекомендаций Еврокомиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС", — заявила Роберта Мецола во Львове.

После начала официальных переговоров Еврокомиссия оценит украинские реформы и даст оценку своим выводам. Если оценка окажется положительной, то 27 членов ЕС начнут принимать Украину в Евросоюз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о вероятной дате вступления Украины в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали, что военный эксперт назвал конкретную дату победы Украины в войне с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/04/russia-ukraine-war-live-ukraine-fortifying-bakhmut-as-russian-encirclement-looms
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!