Мэм, ставший реальностью: Андраш Арато лидирует в общественных списках кандидатов на пост президента Венгрии

В Венгрии развернулась неожиданная политическая дискуссия вокруг поиска нового главы государства. Неофициальным лидером симпатий среди граждан стал 81-летний пенсионер и инженер-электрик Андраш Арато, чье лицо знает каждый пользователь интернета благодаря популярному мем-персонажу Hide the Pain Harold.

Мэм с Андрашем Арато. Фото из открытых источников

Необычная гонка началась после того, как в стране досрочно прекратились полномочия предыдущего лидера. Новая руководящая команда решила привлечь к процессу выборов широкую общественность. Сообщается, что действующий премьер-министр Петер Мадяр призвал граждан, представителей общественных организаций и публичных деятелей предложить кандидатов на этот пост. После этого в социальных сетях начался настоящий бум народного творчества.

"Наибольшую поддержку в одном из неофициальных опросов, – отмечают аналитики, – получил 81-летний Андраш Арато – инженер-электрик на пенсии, который стал всемирно известным благодаря мему Hide the Pain Harold".

Кроме звезд соцсетей, в списках фигурируют имена выдающихся ученых и художников. В число популярных кандидатов также вошли лауреат Нобелевской премии по медицине Каталин Карико, изобретатель кубика Рубика Эрньо Рубик, историк Игнац Ромшич и адвокат Ботонд Фюлеп. Были и те, кто выдвигал кандидатуры топ-моделей и музыкантов. Следует добавить, что сначала Петер Мадяр предложил на пост президента легендарную шахматистку Юдит Полгар, однако она отказалась от выдвижения. Такая стремительная номинация без глубокого обсуждения спровоцировала критику в обществе, "после чего премьер принес извинения за поспешность, — сообщают в СМИ, — и заявил о готовности учитывать мнение общества".

Юридические требования к кандидатам в Венгрии достаточно либеральны. По законодательству страны президентом может стать любой гражданин страны от 35 лет, имеющий избирательное право. Однако последнее слово все равно останется за политической фракцией премьера, а голосование за нового главу государства ожидается до 18–19 августа. Несмотря на то, что подобное интернет-голосование не обязывает власть к действиям, оно наглядно демонстрирует высокий общественный интерес к выбору нового президента и желанию венгров более активно участвовать в политическом процессе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Венгрия ошарашила кардинальным изменением позиции в отношении Украины .