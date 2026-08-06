Мем, що став реальністю: Андраш Арато лідирує у громадських списках кандидатів на пост президента Угорщини

В Угорщині розгорнулася несподівана політична дискусія навколо пошуку нового очільника держави. Неофіційним лідером симпатій серед громадян став 81-річний пенсіонер та інженер-електрик Андраш Арато, чиє обличчя знає чи не кожен користувач інтернету завдяки популярному мем-персонажу Hide the Pain Harold.

Мем з Андрашем Арато. Фото з відкритих джерел

Незвичні перегони розпочалися після того, як у країні достроково припинилися повноваження попереднього лідера. Нова керівна команда вирішила залучити до процесу виборів широку громадськість. Повідомляється, що чинний прем'єр-міністр Петер Мадяр закликав громадян, представників громадських організацій та публічних діячів запропонувати кандидатів на цю посаду. Після цього у соціальних мережах розпочався справжній бум народної творчості.

"Найбільшу підтримку в одному з неофіційних опитувань, — зазначають аналітики, — отримав 81-річний Андраш Арато — інженер-електрик на пенсії, який став всесвітньо відомим завдяки мемові Hide the Pain Harold".

Окрім зірки соцмереж, у списках фігурують імена видатних науковців та митців. До числа популярних кандидатів також увійшли лауреатка Нобелівської премії з медицини Каталін Каріко, винахідник кубика Рубіка Ерньо Рубік, історик Ігнац Ромшич та адвокат Ботонд Фюлеп. Були й ті, хто висував кандидатури топмоделей та музикантів. Варто додати, що спочатку Петер Мадяр запропонував на посаду президента легендарну шахістку Юдіт Полгар, однак вона відмовилася від висунення. Така стрімка номінація без глибокого обговорення спровокувала критику в суспільстві, "після чого прем'єр вибачився за поспішність, — повідомляють у ЗМІ, — і заявив про готовність враховувати думку суспільства".

Юридичні вимоги до кандидатів в Угорщині є досить ліберальними. За законодавством країни президентом може стати будь-який громадянин країни віком від 35 років, який має виборче право. Проте останнє слово все одно залишиться за політичною фракцією прем'єра, а саме голосування за нового главу держави очікується до 18–19 серпня. Попри те, що подібне інтернет-голосування не зобов'язує владу до дій, воно наочно демонструє високий суспільний інтерес до вибору нового президента та бажання угорців брати активнішу участь у політичному процесі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Угорщина ошелешила кардинальною зміною позиції щодо України.