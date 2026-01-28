logo

Главная Новости Мир ЕС Мерц сделал резкое заявление о вступлении Украины в ЕС до 2027 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц сделал резкое заявление о вступлении Украины в ЕС до 2027 года

По словам канцлера Германии, перед вступлением Украины следует выполнить Копенгагенские критерии.

28 января 2026, 23:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 исключено.

Мерц сделал резкое заявление о вступлении Украины в ЕС до 2027 года

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По его словам, перед вступлением Украине следует выполнить Копенгагенские критерии. А это обычно занимает как минимум несколько лет. Поэтому ускоренное принятие в ЕС Мерц считает нереалистичным. Об этом пишет Clash Report.

"Мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому Союзу по этому пути, но такое быстрое вступление просто нецелесообразно", — подчеркнул он.

Издание Financial Times ранее писало, что в случае согласия на мирное соглашение, Украина получит не только гарантии безопасности, но и вступление в ЕС до 1 января 2027 года.

Аналогичное заявление сделал президент Владимир Зеленский. По его словам, вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности. При этом президент заявил, что рассчитывает на фактическое присоединение Украины к ЕС в 2027 году.

Как сообщал портал "Комментарии", в первых версиях 20-пунктного мирного плана, обсуждаемого на переговорах с участием США, была зафиксирована дата вступления Украины в Европейский Союз в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за отсутствия единой позиции среди государств-членов ЕС.

Именно внутренние противоречия в Евросоюзе стали ключевым фактором, заставившим отказаться от четко определенного срока. В то же время в Вашингтоне евроинтеграцию Украины рассматривают как одну из базовых составляющих более широкого мирного урегулирования и элемент долгосрочной стабильности в регионе.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул, что вступление Украины в ЕС возможно только при условии "очень смелой политической воли" со стороны всех стран блока.



Источник: https://t.me/ClashReport/69433
