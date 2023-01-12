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Мэры столиц европейских стран собрались в Киеве: о чем говорили и что обещали?

Мэры четырех европейских столиц предложили Киеву присоединиться к Пакту о Вольных Городах

сегодня, 10:22
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, Братиславы – Матуш Валло, Праги – Зденеко Хрибо, Будапешта – Гергели Карачон, отправились в Киев, чтобы встретиться с Виталием Кличко. По имеющимся данным, польский чиновник, к примеру, уже подписал с украинской стороной так называемый "протокол о намерениях", который в скором будущем позволит передать Киеву солидную часть метрополитена Варшавы. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Мэры столиц европейских стран собрались в Киеве: о чем говорили и что обещали?

Европейские чиновники в поезде, из открытых источников

Тшасковский не просто так поехал в Киев с коллегами из вышеуказанных стран. Все участники рабочей поездки являются руководителями крупнейших метрополий Европы. К тому же, сказано в сообщении, в 2019 году между Варшавой, Будапештом, Прагой и Братиславой был подписан Пакт о Вольных Городах. Данное соглашение, уверены эксперты, позволит странам быстро, законно и организованно передать Украине необходимую помощь для восстановления собственного метрополитена. Стоит добавить, что во время встречи Киеву официально предложили присоединится к Пакту.

Отмечается, что Тшасковский последний раз посещал Украину 15 февраля 2022 года, за 9 дней до российского вторжения. По данным СМИ, мэр польской столицы лично от себя пообещал передать Украине 10 поездов метро, которые находятся на содержании городского бюджета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в данный момент себя чувствуют и где находятся польские волонтеры, которые на днях были тяжело ранены под украинским Бахмутом. СМИ выяснили, что состояние поляков стабилизированы, сейчас они пребывают в одной из клиник Кракова, в дальнейшем их могут транспортировать в одну из зарубежных клиник для проведения дополнительных операций и реабилитации. 



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29348533,rafal-trzaskowski-pojechal-do-kijowa-warszawa-przekaze-stolicy.html?_ga=2.34591017.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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