Мэры столиц европейских стран собрались в Киеве: о чем говорили и что обещали?

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Vitalii Rozkariaka
Мэр Варшавы Рафал
Тшасковский, Братиславы – Матуш Валло, Праги – Зденеко Хрибо, Будапешта –
Гергели Карачон, отправились в Киев, чтобы встретиться с Виталием Кличко. По
имеющимся данным, польский чиновник, к примеру, уже подписал с украинской
стороной так называемый "протокол о намерениях", который в скором будущем
позволит передать Киеву солидную часть метрополитена Варшавы. Об этом сообщает
издание Wyborcza.
Европейские чиновники в поезде, из открытых источников
Тшасковский не
просто так поехал в Киев с коллегами из вышеуказанных стран. Все участники
рабочей поездки являются руководителями крупнейших метрополий Европы. К тому
же, сказано в сообщении, в 2019 году между Варшавой, Будапештом, Прагой и
Братиславой был подписан Пакт о Вольных Городах. Данное соглашение, уверены
эксперты, позволит странам быстро, законно и организованно передать Украине
необходимую помощь для восстановления собственного метрополитена. Стоит
добавить, что во время встречи Киеву официально предложили присоединится к
Пакту.
Отмечается, что
Тшасковский последний раз посещал Украину 15 февраля 2022 года, за 9 дней до
российского вторжения. По данным СМИ, мэр польской столицы лично от себя
пообещал передать Украине 10 поездов метро, которые находятся на содержании
городского бюджета.
Напомним, ранее
мы сообщали о том, как в данный момент себя чувствуют и где находятся польские
волонтеры, которые на днях были тяжело ранены под украинским Бахмутом. СМИ
выяснили, что состояние поляков стабилизированы, сейчас они пребывают в одной
из клиник Кракова, в дальнейшем их могут транспортировать в одну из зарубежных
клиник для проведения дополнительных операций и реабилитации.
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