Между Трампом и Орбаном назревает непростой разговор: как это касается Украины

Президент США Дональд Трамп имеет все необходимые рычаги, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. В обмен на это американский лидер может предложить экономические или политические уступки. Об этом говорится в публикации "Atlantic Council".

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, даже учитывая то, что о реальном членстве Украины в ЕС пока речь не идет, оно отвечает интересам Вашингтона и личным интересам Трампа, ведь способствует его цели достижения длительного мира в Украине и открывает возможности для американских бизнес-сделок.

"Интеграция Украины в единый рынок ЕС существенно расширит ее экономический потенциал. Американские инвестиции через Фонд инвестирования США в Украину, вероятно, получат значительную выгоду, если Киев в будущем воспользуется преимуществами членства в ЕС", — отмечают журналисты.

Кроме того, как говорится в статье, прогресс Украины на этом пути будет способствовать внутренним реформам, стабилизировать страну и четко покажет, что именно Европа берет на себя основное бремя поддержки Киева, чего требует Вашингтон.

Издание пишет, что, если президент США убедит Орбана отказаться от блокирования вступления Украины в ЕС, это станет его дипломатическим прорывом, продемонстрирует влияние Трампа на других мировых лидеров и станет стратегической победой для Украины, Европы и США.

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наша позиция, и мы будем ее придерживаться, поскольку имеем на это полное право", — заявил Орбан в своем сообщении в Х.



