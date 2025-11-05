Орбан выдал новое циничное заявление об Украине в ЕС и разнес Зеленского: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался против вступления Украины в Европейский Союз и акцентировал внимание на финансовой поддержке Киева, в которую также входят средства Венгрии.

Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наша позиция, и мы будем ее придерживаться, поскольку имеем на это полное право", — заявил Орбан в своем сообщении в Х.

Он добавил, что финансовая помощь Украине от ЕС также включает в себя вклад Венгрии.



"Я тоже хотел бы обратить внимание президента (Владимира Зеленского, — ред.) на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это факт", — подчеркнул политик.

По словам Орбана, вопрос евроинтеграции Украины должен решаться консенсусом всех стран-членов ЕС и каждое государство имеет право поддерживать или отказывать во вступлении. Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском Союзе, поскольку это "принесет войну в Европу и вытащит деньги венгров в Украину".

Орбан также заявил, что Украина не обеспечивает безопасность Венгрии и отметил, что оборона страны базируется на ее собственных силах и НАТО.

"Мы не просили о таком и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем их переговоров станет энергетическое сотрудничество.