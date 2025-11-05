Між Трампом та Орбаном назріває непроста розмова: як це стосується України

Президент США Дональд Трамп має всі необхідні важелі, щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС. В обмін на це американський лідер може запропонувати економічні чи політичні поступки. Про це йдеться у публікації "Atlantic Council".

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, навіть з огляду на те, що про реальне членство України в ЄС поки не йдеться, воно відповідає інтересам Вашингтона та особистим інтересам Трампа, адже сприяє його меті досягнення тривалого світу в Україні та відкриває можливості для американських бізнес-угод.

"Інтеграція України в єдиний ринок ЄС суттєво розширить її економічний потенціал. Американські інвестиції через Фонд інвестування США в Україну, ймовірно, матимуть значну вигоду, якщо Київ у майбутньому скористається перевагами членства в ЄС", — зазначають журналісти.

Крім того, як йдеться у статті, прогрес України на цьому шляху сприятиме внутрішнім реформам, стабілізуватиме країну і чітко покаже, що саме Європа бере на себе основний тягар підтримки Києва, чого вимагає Вашингтон.

Видання пише, що якщо президент США переконає Орбана відмовитися від блокування вступу України до ЄС, це стане його дипломатичним проривом, продемонструє вплив Трампа на інших світових лідерів і стане стратегічною перемогою для України, Європи та США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу та наголосив на фінансовій підтримці Києва, до якої також входять кошти Угорщини.

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша позиція, і ми її дотримуватимемося, оскільки маємо на це повне право", — заявив Орбан у своєму повідомленні у Х.



