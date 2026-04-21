logo

BTC/USD

76008

ETH/USD

2319.04

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС МИД Венгрии возглавит Орбан: Мадяр назвал своих первых министров
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД Венгрии возглавит Орбан: Мадяр назвал своих первых министров

Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр объявил состав первых министров нового правительства. Министерство иностранных дел возглавит Орбан.

21 апреля 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Победитель парламентских выборов в Венгрии и будущий премьер-министр Петер Мадяр объявил первые кадровые назначения в новом правительстве. Одной из главных неожиданностей стало решение передать Министерство иностранных дел Аните Орбан.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Новое правительство Венгрии официально будет сформировано 9 мая. Анита Орбан сменит в должности многолетнего руководителя дипломатии Петера Сиярто. Она известна как эксперт по международным отношениям и энергетике, работала в сфере сжиженного природного газа в Великобритании, а также занимала руководящие должности в Vodafone в Венгрии.

Политик уже заявила, что стремится укрепить позиции Будапешта в западных союзах и уменьшить зависимость страны от России. В то же время в команде Мадяра подчеркивают, что, несмотря на одинаковую фамилию, Анита Орбан не является родственницей премьер-министра Виктора Орбана.

Мадяр также назвал кандидатов на ряд других ключевых должностей в правительстве Венгрии:

  • — Андраш Карман – министр финансов;
  • — Иштван Капитани – министр экономики и энергетики;
  • — Жолт Гегедюш – министр здравоохранения;
  • — Ласло Гайдош – министр окружающей среды;
  • — Саболч Бона – министр сельского хозяйства;
  • — Ромулус Русин-Сзенди – министр обороны.

Мадяр указывал, что планирует быстро сформировать правительство и проказать новый курс страны после смены власти. Особое внимание СМИ обращают именно на внешнюю политику Венгрии, которая в последние годы часто вызывала споры в ЕС и критику Украины из-за отношений Будапешта с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о готовности к встрече с будущим премьером Венгрии Петером Мадяром.

Также "Комментарии" писали о том, куда исчез глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Венгерские журналисты обнаружили человека Орбана через 5 дней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/20/bulgaria-election-ukraine-russia-hungary-macron-poland-latest-news-updates
Теги:

Новости

Все новости