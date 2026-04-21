МИД Венгрии возглавит Орбан: Мадяр назвал своих первых министров

Победитель парламентских выборов в Венгрии и будущий премьер-министр Петер Мадяр объявил первые кадровые назначения в новом правительстве. Одной из главных неожиданностей стало решение передать Министерство иностранных дел Аните Орбан.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Новое правительство Венгрии официально будет сформировано 9 мая. Анита Орбан сменит в должности многолетнего руководителя дипломатии Петера Сиярто. Она известна как эксперт по международным отношениям и энергетике, работала в сфере сжиженного природного газа в Великобритании, а также занимала руководящие должности в Vodafone в Венгрии.

Политик уже заявила, что стремится укрепить позиции Будапешта в западных союзах и уменьшить зависимость страны от России. В то же время в команде Мадяра подчеркивают, что, несмотря на одинаковую фамилию, Анита Орбан не является родственницей премьер-министра Виктора Орбана.

Мадяр также назвал кандидатов на ряд других ключевых должностей в правительстве Венгрии:

— Андраш Карман – министр финансов;

— Иштван Капитани – министр экономики и энергетики;

— Жолт Гегедюш – министр здравоохранения;

— Ласло Гайдош – министр окружающей среды;

— Саболч Бона – министр сельского хозяйства;

— Ромулус Русин-Сзенди – министр обороны.

Мадяр указывал, что планирует быстро сформировать правительство и проказать новый курс страны после смены власти. Особое внимание СМИ обращают именно на внешнюю политику Венгрии, которая в последние годы часто вызывала споры в ЕС и критику Украины из-за отношений Будапешта с Москвой.

