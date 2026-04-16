Куди зник Сіярто: угорські журналісти знайшли людину Орбана через 5 днів (ФОТО)

Після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія "Фідес" зазнала поразки, з публічного простору зник один із ключових соратників Віктора Орбана — міністр закордонних справ Петер Сіярто. Угорський політик не з'являся на заходах у день виборів 12 квітня і лише через 5 днів журналісти знайшли його та сфотографували.

Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють угорські журналісти видання Telex, Петера Сіярто вдалося знайти у його рідному місті Дунакесі. Там Сіярто помітили під час ранкової пробіжки 16 квітня. Очільник МЗС Угорщини мав на собі спортивний одяг клубу "Csikszereda", який відноситься до трансільванської футбольної команди, яку прихильники "Фідес" відродили у 2012 році.

Петер Сіярто. Фото: Telex

Сійярто, який був одним із головних облич передвиборчої кампанії Віктора Орбана, не з’явився на партійній події в ніч оголошення результатів виборів і не був присутній під час публічного виступу прем’єра. З того часу він також припинив активність у соцмережах, обмежившись лише зміною обкладинки профілю на угорський прапор.

Відсутність офіційних коментарів з боку МЗС Угорщини лише підсилила спекуляції. Додатковий резонанс викликала заява нового політичного лідера Петера Мадяра, який стверджує, що бачив Сіярто в будівлі міністерства, де той нібито знищував документи.

Сійярто тривалий час вважався одним з ключових провідників зовнішньої політики уряду Орбана, зокрема щодо відносин із Росією. Сіярто неодноразово розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, розповідаючи йому про те, що обговорювалося на зустрічах міністрів ЄС.

