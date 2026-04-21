МЗС Угорщини очолить Орбан: Мадяр назвав своїх перших міністрів

Slava Kot
Переможець парламентських виборів в Угорщині та майбутній прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив перші кадрові призначення у новому уряді. Однією з головних несподіванок стало рішення передати Міністерство закордонних справ Аніті Орбан.
Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел
Новий уряд Угорщини офіційно сформують 9 травня. Аніта Орбан змінить на посаді багаторічного керівника дипломатії Петера Сіярто. Вона відома як експертка з міжнародних відносин та енергетики, працювала у сфері скрапленого природного газу у Великій Британії, а також обіймала керівні посади у Vodafone в Угорщині.
Політикиня вже заявила, що прагне зміцнити позиції Будапешта у західних союзах та зменшити залежність країни від Росії. Водночас у команді Мадяра наголошують, що попри однакове прізвище, Аніта Орбан не є родичкою прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Мадяр також назвав кандидатів на низку інших ключових посад в уряді Угорщини:
Мадяр вказував, що планує швидко сформувати уряд та проказати новий курс країни після зміни влади. Особливу увагу ЗМІ звертають саме на зовнішню політику Угорщини, яка останніми роками часто викликала суперечки в ЄС та критику України через відносини Будапешта з Москвою.
