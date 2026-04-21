МЗС Угорщини очолить Орбан: Мадяр назвав своїх перших міністрів

Переможець парламентських виборів в Угорщині та майбутній прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив перші кадрові призначення у новому уряді. Однією з головних несподіванок стало рішення передати Міністерство закордонних справ Аніті Орбан.

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Новий уряд Угорщини офіційно сформують 9 травня. Аніта Орбан змінить на посаді багаторічного керівника дипломатії Петера Сіярто. Вона відома як експертка з міжнародних відносин та енергетики, працювала у сфері скрапленого природного газу у Великій Британії, а також обіймала керівні посади у Vodafone в Угорщині.

Політикиня вже заявила, що прагне зміцнити позиції Будапешта у західних союзах та зменшити залежність країни від Росії. Водночас у команді Мадяра наголошують, що попри однакове прізвище, Аніта Орбан не є родичкою прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Мадяр також назвав кандидатів на низку інших ключових посад в уряді Угорщини:

- Андраш Карман — міністр фінансів;

- Іштван Капітані — міністр економіки та енергетики;

- Жолт Гегедюш — міністр охорони здоров’я;

- Ласло Гайдош — міністр довкілля;

- Саболч Бона — міністр сільського господарства;

- Ромулус Русін-Сзенді — міністр оборони.

Мадяр вказував, що планує швидко сформувати уряд та проказати новий курс країни після зміни влади. Особливу увагу ЗМІ звертають саме на зовнішню політику Угорщини, яка останніми роками часто викликала суперечки в ЄС та критику України через відносини Будапешта з Москвою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, Зеленський заявив про готовність до зустрічі з майбутнім прем’єром Угорщини Петером Мадяром.

Також "Коментарі" писали про те, куди зник очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Угорські журналісти знайшли людину Орбана через 5 днів.