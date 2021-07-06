Миграционный кризис: Лукашенко мстит Литве нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока

Шквал нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока обрушился в последние дни на маленькую Литву. По оперативным данным литовских пограничников, к обеду 6 июля на границе Литвы и Белоруссии были задержаны уже 1363 незаконных мигранта. Это число в 17 раз больше, чем было задержано нелегалов за весь 2020 год.

Нелегалы сотнями штурмуют границу Литвы, фото из открытых источников

В среднем на территорию Литвы проникает от 100 до 400 мигрантов каждый день. К патрулированию планируется привлечь также армейские подразделения. Также мигранты настроены достаточно агрессивно. Так 4 июля литовские пограничники вынуждены были применить оружие для задержания нелегалов, которые оказали сопротивление.

По сообщениям литовских СМИ, большинство задержанных за последние сутки — нелегалы из африканских стран — Конго, Гвинея, Камерун, Мали, Гамбия. При этом часть мигрантов, в том числе чернокожих, заявили, что они являются гражданами Ирака. Как пояснил нам источник издания "Комментарии" в Литве, нелегалы часто идут на хитрость, называя своей Родиной страны, где идут боевые действия, так как в таком случае, согласно нормам ЕС, незаконных мигрантов невозможно депортировать в страну исхода.

Мигрантов размещают в 4 приграничных районах Литвы, а также в школе пограничников и Центре регистрации иностранцев, один из этажей которых выделен для женщин. Также в Литву проникают несовершеннолетние без взрослых — их перевозят в Центр беженцев в Руклу. Последний уже не справляется с количеством мигрантов. В отдельных населенных пунктах Литвы, число нелегалов составляет 10-50% от числа местных жителей. Большинство мигрантов — мужчины. Все они массово пишут просьбы о предоставлении убежища.

Нынешний миграционный кризис весьма напоминает тот, который устроили "сирийские беженцы"в странах ЕС в 2015 году и Турция на границе с Грецией в 2020 году. Литва уже объявила чрезвычайную ситуацию на государственно уровне и запросила помощь в ЕС. При этом, литовские политики обвинили белорусские власти в организации миграционного кризиса и полном пренебрежении своими обязанностями белорусских пограничников.

“Мигранты, пересекающие границу Литвы являются инструментом политических манипуляций, которые применяются против Литвы и Евросоюза”, — заявил президент этой страны Ґитанас Науседа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо сказал, что правоохранительные органы страны "перестают сдерживать" поток нелегальных мигрантов и наркотрафика в страны Евросоюза. Причиной он назвал "немотивированные" санкции со стороны ЕС. Он сослался, что белорусские власти не могут сдерживать афганцев, курдов, сирийцев и арабов, чьи земли якобы подверглись агрессии со стороны стран Запада.

Напомним, после того, как Лукашенко открыл границу с Литвой, он заблокировал границу Белоруссии с Украиной.





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