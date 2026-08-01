Миграционный шок для Европы: что на самом деле произошло в испанской Сеуте

Испанские власти называют "нападением" массовый наплыв мигрантов в анклав Сеута, находящийся на африканском берегу Средиземного моря. Подсчитано, что за сутки на мыс Сеута из Марокко по морю прорвались около пятидесяти тысяч человек. Что действительно происходит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.

Мигранты в Европе. Фото: из открытых источников

Массовое проникновение в Сеуту действительно стало беспрецедентным событием.

Политический эксперт Виктор Таран отмечает, что парадокс Сеуты состоит в том, что люди оказались в Европейском Союзе, так и не оставив Африку.

"В последние дни вокруг Сеуты возникло очень много эмоций, споров и откровенных манипуляций. Одни пишут, что Европу захватили мигранты. Другие утверждают, что ситуация полностью придумана. Правда, как всегда, находится рядом", – отметил эксперт.

По его словам, сначала следует понять одну важную вещь. Сеута является территорией Испании и входит в Европейский Союз. В то же время, географически она находится в Северной Африке и имеет сухопутную границу с Марокко. Именно поэтому попавшие в Сеуту люди юридически уже оказались на территории Европейского Союза. Тем не менее, они физически так и остались на африканском континенте.

Виктор Таран обращает внимание, что это кажется пустяком только на первый взгляд. На самом деле, именно непонимание этой разницы порождает большинство ложных сообщений. В социальных сетях создается впечатление, будто десятки тысяч людей уже беспрепятственно разошлись по странам Европы. На самом деле, это не так.

"Да, массовое проникновение в Сеуту действительно стало беспрецедентным событием. По официальным данным Испании границу пересекли десятки тысяч человек. Это огромный вызов безопасности, логистике и миграционной политике. Недооценивать его точно не следует. Однако не менее важно понимать, что большинство этих людей не продолжили путь в материковую Испанию. По официальной информации испанских властей более сорока восьми тысяч человек уже вернулись в Марокко. Многие спрашивают, как это возможно, если люди прибыли по морю. Ответ достаточно прост. В Сеуту можно попасть по морю, но вернуться можно через сухопутный пограничный переход из Марокко. Именно так и произошло в большом количестве случаев", – отметил Виктор Таран.

При этом эксперт обращает внимание на то, что все это не означает, что проблема отсутствует. Событие показало, насколько уязвимы могут быть внешние границы Европейского Союза во время массового миграционного давления. Для Испании и всего ЕС это очень серьезный сигнал, который потребует политических и решений безопасности. Сделают ли они выводы скоро.

Выгнать Испанию из шенгенской зоны – это меньше всего, что сейчас уместно сделать

Журналист, политический обозреватель Руслан Кухарчук отмечает, что такого в современной истории еще не было. Мгновенная оккупация европейского города. За два дня из Марокко в испанскую Сеуту заплыло по воде более 50 тысяч человек. Это немногим меньше, чем все население Сеуты. Через несколько дней количество марокканских нелегалов в этом городе может сравниться с количеством жителей граждан Испании.

"Особенно бросается в глаза половой и возрастной состав окупантов. Все они – эти десятки тысяч людей – молодые и среднего возраста сильные мужчины с хорошей потенцией во всех смыслах этого слова. Они пришли, чтобы овладеть территорией и размножиться на ней. В принципе именно так и должны действовать мужчины. Просто раньше это делали европейские мужчины-христиане, теперь это делают африканские мужчины-мусульмане", – отметил журналист.

Он замечает, что можно предположить, что это целенаправленное действие государства Марокко с целью забрать у Испании этот европейский городок на африканском континенте. Все эти марокканские оккупанты действуют максимально быстро, организованно и решительно. Расширяют свои границы за счет беспомощной гейпарадовской Европы.

"Современные европейцы – это терпели. Прежде всего, европейские элиты и евросоюзовская бюрократия, но это результат волеизъявления европейских народов, большинство из которых добровольно встали на путь самоуничтожения. Именно по этой суицидальной мотивации на днях Верховный Суд Испании запретил принудительную депортацию нелегалов с моря. Вот и результат – мгновенный. Европейские элиты буквально работают на такой результат, даже не скрывая этого", – отметил Руслан Кухарчук.

Обозреватель замечает, что теперь интересно, что скажут на это европейские народы. В прошлом же для отвоевания утраченных позиций и территорий испанской реконкисти понадобилось лет 600, но в этот раз не факт, что реконкиста будет иметь успех в принципе.

По мнению эксперта, выгнать Испанию из шенгенской зоны, чтобы ограничить инфицирование – это меньше всего, что сейчас уместно сделать. Италия, Австрия и Финляндия уже прямо выступили за этот шаг.

Также издание "Комментарии" сообщало – раскол в ЕС: Испания задействовала армию из-за наплыва мигрантов, а Италия грозится закрыть границы.