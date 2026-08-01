Миграционный шок для Европы: что на самом деле произошло в испанской Сеуте

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Испанские власти называют "нападением" массовый наплыв мигрантов в анклав Сеута, находящийся на африканском берегу Средиземного моря. Подсчитано, что за сутки на мыс Сеута из Марокко по морю прорвались около пятидесяти тысяч человек. Что действительно происходит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.
Мигранты в Европе. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Виктор Таран отмечает, что парадокс Сеуты состоит в том, что люди оказались в Европейском Союзе, так и не оставив Африку.
По его словам, сначала следует понять одну важную вещь. Сеута является территорией Испании и входит в Европейский Союз. В то же время, географически она находится в Северной Африке и имеет сухопутную границу с Марокко. Именно поэтому попавшие в Сеуту люди юридически уже оказались на территории Европейского Союза. Тем не менее, они физически так и остались на африканском континенте.
Виктор Таран обращает внимание, что это кажется пустяком только на первый взгляд. На самом деле, именно непонимание этой разницы порождает большинство ложных сообщений. В социальных сетях создается впечатление, будто десятки тысяч людей уже беспрепятственно разошлись по странам Европы. На самом деле, это не так.
При этом эксперт обращает внимание на то, что все это не означает, что проблема отсутствует. Событие показало, насколько уязвимы могут быть внешние границы Европейского Союза во время массового миграционного давления. Для Испании и всего ЕС это очень серьезный сигнал, который потребует политических и решений безопасности. Сделают ли они выводы скоро.
Журналист, политический обозреватель Руслан Кухарчук отмечает, что такого в современной истории еще не было. Мгновенная оккупация европейского города. За два дня из Марокко в испанскую Сеуту заплыло по воде более 50 тысяч человек. Это немногим меньше, чем все население Сеуты. Через несколько дней количество марокканских нелегалов в этом городе может сравниться с количеством жителей граждан Испании.
Он замечает, что можно предположить, что это целенаправленное действие государства Марокко с целью забрать у Испании этот европейский городок на африканском континенте. Все эти марокканские оккупанты действуют максимально быстро, организованно и решительно. Расширяют свои границы за счет беспомощной гейпарадовской Европы.
Обозреватель замечает, что теперь интересно, что скажут на это европейские народы. В прошлом же для отвоевания утраченных позиций и территорий испанской реконкисти понадобилось лет 600, но в этот раз не факт, что реконкиста будет иметь успех в принципе.
По мнению эксперта, выгнать Испанию из шенгенской зоны, чтобы ограничить инфицирование – это меньше всего, что сейчас уместно сделать. Италия, Австрия и Финляндия уже прямо выступили за этот шаг.
Также издание "Комментарии" сообщало – раскол в ЕС: Испания задействовала армию из-за наплыва мигрантов, а Италия грозится закрыть границы.