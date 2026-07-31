Розкол в ЄС: Іспанія задіяла армію через наплив мігрантів, а Італія погрожує закрити кордони

Іспанський напіванклав Сеута, розташований на півночі Африканського континенту, опинився в епіцентрі масштабної гуманітарної катастрофи. Через масовий прорив тисяч шукачів притулку з території сусіднього Марокко Мадрид був змушений залучити до стабілізації ситуації регулярні військові підрозділи.

Ілюстративне фото

Люди діставалися іспанської території як сушею, штурмуючи прикордонні паркани, так і вплав. Для багатьох ця подорож завершилася трагічно. За повідомленнями представників Цивільної гвардії, під час спроби подолати морську акваторію загинуло щонайменше 18 осіб.

Ситуація в місті залишається критичною — сотні прибулих змушені спати просто неба на вулицях та у скверах, адже всі центри тимчасового утримання переповнені. Оцінюючи масштаби катастрофи, очільник місцевої влади Хуан Хесус Вівас заявив:

"Ми опинилися в умовах абсолютної гуманітарної та соціальної надзвичайної ситуації".

Точна кількість тих, кому вдалося перетнути кордон, наразі встановлюється. Раніше посадовці заявляли про півтори тисячі осіб, але зараз масштаби значно більші.

"За попередніми підрахунками, — констатував речник уряду Сеути Фернандо Родригес Контрерас, — рахунок іде на десятки тисяч людей. Проте остаточні дані ще потребують офіційного підтвердження".

Для координації оборонних та гуманітарних заходів до регіону терміново прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Окрім введення військ, Мадрид посилив патрулювання акваторії та повітряного простору. Свою підтримку вже запропонував Європейський Союз, який готовий відрядити на допомогу офіцерам сили прикордонної агенції Frontex.

Попри очевидну напругу, центральний іспанський уряд намагається діяти дипломатично. Офіційні особи утримуються від прямих звинувачень на адресу Рабата, зауважуючи, що Марокко залишається ключовим партнером у сфері безпеки кордонів. Утім, аналітики пов'язують цей спалах із прихованим охолодженням у відносинах між державами.

Водночас усередині Іспанії спалахнули запеклі політичні дискусії. Праві сили вимагають від уряду негайного запровадження надзвичайного стану, а лідер політсили Vox Сантьяго Абаскаль висловився максимально жорстко, назвавши події "справжнім вторгненням".

Криза навколо Сеути несподівано переросла у гучний міжнародний скандал всередині самого ЄС. Голова італійського уряду Джорджія Мелоні різко відреагувала на події та пригрозила радикальними кроками, зокрема ймовірним призупиненням дії Шенгенської угоди щодо Іспанії. Вона назвала інцидент "шокуючим" та додала:

"Італія не збирається залишатися осторонь і мовчки спостерігати за процесом".

Така риторика Рима викликала миттєве обурення в Мадриді. Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес не забарився з відповіддю і невідкладно викликав італійського посла для надання офіційних пояснень щодо ультимативних заяв європейських партнерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Рада Європейського Союзу офіційно продовжила режим тимчасового захисту для громадян України ще на один рік – тепер діятиме до 4 березня 2028 року. Проте разом із цим Брюссель затвердив і нові правила, які торкнуться частини українців, які вперше прибувають до країн ЄС.