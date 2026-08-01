Міграційний шок для Європи: що насправді сталося в іспанській Сеуті

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Кравцев Сергей
Іспанська влада називає "нападом" масовий наплив мігрантів в анклав Сеута, що знаходиться на африканському березі Середземного моря. Підраховано, що за добу на мис Сеута з Марокко морем прорвалися близько п'ятдесяти тисяч людей. Що насправді відбувається? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.
Мігранти в Європі. Фото: з відкритих джерел
Політичний експерт Віктор Таран зазначає, парадокс Сеути полягає в тому, що люди опинилися в Європейському Союзі, так і не залишивши Африку.
За його словами, спочатку варто зрозуміти одну важливу річ. Сеута є територією Іспанії та входить до складу Європейського Союзу. Водночас географічно вона знаходиться у Північній Африці та має сухопутний кордон із Марокко. Саме тому люди, які потрапили до Сеути, юридично вже опинилися на території Європейського Союзу. Проте вони фізично так і залишилися на африканському континенті.
Віктор Таран звертає увагу, що це здається дрібницею лише на перший погляд. Насправді саме нерозуміння цієї різниці породжує більшість неправдивих повідомлень. У соціальних мережах створюється враження, ніби десятки тисяч людей вже безперешкодно розійшлися країнами Європи. Насправді це не так.
При цьому експерт звертає увагу, що все це не означає, що проблема відсутня. Подія показала, наскільки вразливими можуть бути зовнішні кордони Європейського Союзу під час масового міграційного тиску. Для Іспанії та всього ЄС це дуже серйозний сигнал, який вимагатиме політичних та безпекових рішень. Чи зроблять вони висновки скоро побачимо.
Журналіст, політичний оглядач Руслан Кухарчук зазначає, такого в сучасній історії ще не було. Миттєва окупація європейського міста. За два дні з Марокко в іспанську Сеуту запливли по воді понад 50 тисяч людей. Це не набагато менше, ніж все населення Сеути. Через кілька днів кількість марокканських нелегалів в цьому місті може зрівнятися з кількістю місцевих мешканців громадян Іспанії.
Він зауважує, можна припустити, що це цілеспрямована дія держави Марокко з метою забрати у Іспанії це європейське містечко на африканському континенті. Всі ці марокканські окупанти діють максимально швидко, організовано і рішуче. Розширюють свої кордони за рахунок безпорадної гейпарадівської Європи.
Оглядач зауважує, тепер цікаво, що скажуть на це європейські народи. У минулому ж для відвоювання втрачених позицій і територій іспанській реконкісті знадобилося років 600, але цього разу не факт, що реконкіста матиме успіх в принципі.
На думку експерта, вигнати Іспанію з шенгенської зони, щоб обмежити інфікування – це найменше, що зараз доречно зробити. Італія, Австрія і Фінляндія вже прямо виступили за цей крок.
Також видання "Коментарі" повідомляло – розкол в ЄС: Іспанія задіяла армію через наплив мігрантів, а Італія погрожує закрити кордони.