Міграційний шок для Європи: що насправді сталося в іспанській Сеуті

Іспанська влада називає "нападом" масовий наплив мігрантів в анклав Сеута, що знаходиться на африканському березі Середземного моря. Підраховано, що за добу на мис Сеута з Марокко морем прорвалися близько п'ятдесяти тисяч людей. Що насправді відбувається? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Мігранти в Європі. Фото: з відкритих джерел

Масове проникнення до Сеути дійсно стало безпрецедентною подією

Політичний експерт Віктор Таран зазначає, парадокс Сеути полягає в тому, що люди опинилися в Європейському Союзі, так і не залишивши Африку.

"Останніми днями навколо Сеути виникло дуже багато емоцій, суперечок та відвертих маніпуляцій. Одні пишуть, що Європу вже захопили мігранти. Інші стверджують, що ситуація повністю вигадана. Правда, як майже завжди, знаходиться поруч", – зазначив експерт.

За його словами, спочатку варто зрозуміти одну важливу річ. Сеута є територією Іспанії та входить до складу Європейського Союзу. Водночас географічно вона знаходиться у Північній Африці та має сухопутний кордон із Марокко. Саме тому люди, які потрапили до Сеути, юридично вже опинилися на території Європейського Союзу. Проте вони фізично так і залишилися на африканському континенті.

Віктор Таран звертає увагу, що це здається дрібницею лише на перший погляд. Насправді саме нерозуміння цієї різниці породжує більшість неправдивих повідомлень. У соціальних мережах створюється враження, ніби десятки тисяч людей вже безперешкодно розійшлися країнами Європи. Насправді це не так.

"Так, масове проникнення до Сеути дійсно стало безпрецедентною подією. За офіційними даними Іспанії кордон перетнули десятки тисяч людей. Це величезний виклик для безпеки, логістики та міграційної політики. Недооцінювати його точно не варто. Проте не менш важливо розуміти, що більшість цих людей не продовжила шлях до материкової Іспанії. За офіційною інформацією іспанської влади понад сорок вісім тисяч осіб уже повернулися до Марокко. Багато хто запитує, як це можливо, якщо люди прибули морем. Відповідь досить проста. До Сеути можна потрапити морем, але повернутися можна через сухопутний прикордонний перехід із Марокко. Саме так і відбулося у значній кількості випадків", – зауважив Віктор Таран.

При цьому експерт звертає увагу, що все це не означає, що проблема відсутня. Подія показала, наскільки вразливими можуть бути зовнішні кордони Європейського Союзу під час масового міграційного тиску. Для Іспанії та всього ЄС це дуже серйозний сигнал, який вимагатиме політичних та безпекових рішень. Чи зроблять вони висновки скоро побачимо.

Вигнати Іспанію з шенгенської зони – це найменше, що зараз доречно зробити

Журналіст, політичний оглядач Руслан Кухарчук зазначає, такого в сучасній історії ще не було. Миттєва окупація європейського міста. За два дні з Марокко в іспанську Сеуту запливли по воді понад 50 тисяч людей. Це не набагато менше, ніж все населення Сеути. Через кілька днів кількість марокканських нелегалів в цьому місті може зрівнятися з кількістю місцевих мешканців громадян Іспанії.

"Особливо кидається в око статевий і віковий склад окупантів. Всі вони — ці десятки тисяч людей — молоді і середнього віку сильні чоловіки з гарною потенцією у всіх сенсах цього слова. Вони прийшли, щоб оволодіти територією і розмножитися на ній. В принципі, саме так і мають діяти чоловіки. Просто раніше це робили європейські чоловіки-християни, тепер це роблять африканські чоловіки-мусульмани", – зазначив журналіст.

Він зауважує, можна припустити, що це цілеспрямована дія держави Марокко з метою забрати у Іспанії це європейське містечко на африканському континенті. Всі ці марокканські окупанти діють максимально швидко, організовано і рішуче. Розширюють свої кордони за рахунок безпорадної гейпарадівської Європи.

"Сучасні європейці – це терпіли. Передусім, європейські еліти і євросоюзівська бюрократія, але це результат волевиявлення європейських народів, більшість яких добровільно стала на шлях самознищення. Саме з цією суїцидальною мотивацією днями Верховний Суд Іспанії заборонив примусову депортацію нелегалів з моря. Ось і результат — миттєвий. Європейські еліти буквально працюють на такий результат, навіть не приховуючи цього", – зазначив Руслан Кухарчук.

Оглядач зауважує, тепер цікаво, що скажуть на це європейські народи. У минулому ж для відвоювання втрачених позицій і територій іспанській реконкісті знадобилося років 600, але цього разу не факт, що реконкіста матиме успіх в принципі.

На думку експерта, вигнати Іспанію з шенгенської зони, щоб обмежити інфікування – це найменше, що зараз доречно зробити. Італія, Австрія і Фінляндія вже прямо виступили за цей крок.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розкол в ЄС: Іспанія задіяла армію через наплив мігрантів, а Італія погрожує закрити кордони.