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Минск играет на стороне Путина: в ЕС выставили новое обвинение Лукашенко

Глава европейской дипломатии призвала укрепить восточную границу ЕС, подключить НАТО и усилить санкционное давление на белорусский режим

9 сентября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Белорусские власти используют нелегальную миграцию как инструмент давления на Европейский союз. С таким заявлением выступила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отдельно указав на ситуацию вокруг Литвы.

Минск играет на стороне Путина: в ЕС выставили новое обвинение Лукашенко

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В сообщении в соцсети X Каллас заявила, что режим Александра Лукашенко, по ее оценке, сознательно использует миграционный кризис для давления на европейские государства. Одним из ключевых направлений такого давления, по словам главы европейской дипломатии, остается литовская граница.

Особое внимание Каллас обратила на инфраструктуру, связанную с переправкой мигрантов. Она заявила, что развитая сеть тоннелей для их перемещения свидетельствует об организованном характере происходящего. По ее мнению, наличие такой инфраструктуры может указывать на содействие со стороны Минска.

"Использование миграции как оружия" против стран ЕС необходимо пресекать, подчеркнула Каллас.

Она также призвала европейские государства не оставлять Литву один на один с проблемой, поскольку защита ее границ является общей ответственностью Евросоюза.

В качестве одного из инструментов реагирования Каллас назвала ускорение реализации инициативы Eastern Flank Watch. По ее словам, ЕС должен действовать в тесной координации с НАТО, одновременно сохраняя санкционное давление на белорусский режим.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся обеспокоенности ЕС ситуацией на восточной границе объединения. Брюссель рассматривает действия Минска не только как миграционную проблему, но и как элемент более широкой политики давления на европейские страны.

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Источник: https://x.com/kajakallas/status/2097350483337740733
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