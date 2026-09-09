Мінськ грає на боці Путіна: у ЄС виставили нове звинувачення Лукашенку

Білоруська влада використовує нелегальну міграцію як інструмент тиску на Європейський Союз. З такою заявою виступила висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, окремо вказавши на ситуацію навколо Литви.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні у соцмережі X Каллас заявила, що режим Олександра Лукашенка, за її оцінкою, свідомо використовує міграційну кризу для тиску на європейські держави. Одним із ключових напрямів такого тиску, за словами голови європейської дипломатії, залишається литовський кордон.

Особливу увагу Каллас звернула на інфраструктуру, пов'язану із переправкою мігрантів. Вона заявила, що розвинена мережа тунелів для їхнього переміщення свідчить про організований характер того, що відбувається. На її думку, наявність такої інфраструктури може вказувати на сприяння Мінську.

"Використання міграції як зброї" проти країн ЄС необхідно припиняти, підкреслила Каллас.

Вона також закликала європейські держави не залишати Литву віч-на-віч із проблемою, оскільки захист її кордонів є загальною відповідальністю Євросоюзу.

Як один з інструментів реагування Каллас назвала прискорення реалізації ініціативи Eastern Flank Watch. За її словами, ЄС має діяти у тісній координації з НАТО, водночас зберігаючи санкційний тиск на білоруський режим.

Заява прозвучала на тлі стурбованості ЄС, що триває, ситуацією на східному кордоні об'єднання. Брюссель розглядає дії Мінська не лише як міграційну проблему, а й як елемент ширшої політики тиску на європейські країни.

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