logo_ukra

BTC/USD

78638

ETH/USD

2488.95

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Мінськ грає на боці Путіна: у ЄС виставили нове звинувачення Лукашенку
commentss НОВИНИ Всі новини

Мінськ грає на боці Путіна: у ЄС виставили нове звинувачення Лукашенку

Глава європейської дипломатії закликала зміцнити східний кордон ЄС, підключити НАТО та посилити санкційний тиск на білоруський режим

9 вересня 2026, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Білоруська влада використовує нелегальну міграцію як інструмент тиску на Європейський Союз. З такою заявою виступила висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, окремо вказавши на ситуацію навколо Литви.

Мінськ грає на боці Путіна: у ЄС виставили нове звинувачення Лукашенку

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні у соцмережі X Каллас заявила, що режим Олександра Лукашенка, за її оцінкою, свідомо використовує міграційну кризу для тиску на європейські держави. Одним із ключових напрямів такого тиску, за словами голови європейської дипломатії, залишається литовський кордон.

Особливу увагу Каллас звернула на інфраструктуру, пов'язану із переправкою мігрантів. Вона заявила, що розвинена мережа тунелів для їхнього переміщення свідчить про організований характер того, що відбувається. На її думку, наявність такої інфраструктури може вказувати на сприяння Мінську.

"Використання міграції як зброї" проти країн ЄС необхідно припиняти, підкреслила Каллас.

Вона також закликала європейські держави не залишати Литву віч-на-віч із проблемою, оскільки захист її кордонів є загальною відповідальністю Євросоюзу.

Як один з інструментів реагування Каллас назвала прискорення реалізації ініціативи Eastern Flank Watch. За її словами, ЄС має діяти у тісній координації з НАТО, водночас зберігаючи санкційний тиск на білоруський режим.

Заява прозвучала на тлі стурбованості ЄС, що триває, ситуацією на східному кордоні об'єднання. Брюссель розглядає дії Мінська не лише як міграційну проблему, а й як елемент ширшої політики тиску на європейські країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лондонський шанувальник Путіна зібрався до Києва: що задумали Найджел Фарадж та Reform UK.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2097350483337740733
Теги:

Новини

Всі новини