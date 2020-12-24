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ЕС признал младенцев разносчиками Covid-19

Такое заявление изменило планы многих европейцев, у которых законодательно ограничено количество "контактов" во время празднования Нового года и Рождества

сегодня, 17:52
Автор:

Татьяна Лозовенко

Бельгийское правительство объявило, что младенцы тоже считаются "контактными лицами", которые могут заразить человека коронавирусом. Такое заявление изменило планы многих бельгийцев, у которых законодательно ограничено количество "контактов" во время празднования Нового года и Рождества. Об этом пишет The Brussels Times.

ЕС признал младенцев разносчиками Covid-19

Фото: из открытых источников

"Дети до 12 лет считаются "контактом" для объятий", — сказал изданию Ив Стивенс из кризисного центра.

"Правило о том, что дети до 12 лет считаются "контактами" для объятий в помещении, применимо и к младенцам", — пояснил Brussels Times сотрудник инфолинии для консультаций по вопросам коронавируса.

Это означает, что брать с собой ребенка в гости на Рождество или в другое время запрещено — мера, имеющая далеко идущие последствия для многих повседневных ситуаций.

Например, матери-одиночке с малышом не разрешат войти в чужой дом на Рождество, если только ребенок не останется дома. Если он является "контактным лицом" матери, то участвует при подсчете общего количества "контактов" матери на данном мероприятии. 

Эта непонятная для украинцев схема действует не только в Бельгии. Правительство устанавливает ограниченное количество "контактных" лиц, с которыми может взаимодействовать человек, чтобы избежать распространения коронавируса. Такое ограничение более чем подтвердило свою эффективность, как показало уменьшение количества зараженных в Бельгии за последние месяцы. 

Напомним, сегодня ЕС и Великобритания заключили торговую сделку Brexit спустя год переговоров. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Бельгии приняли новый закон о вакцинации, который вызвал волну критики в ЕС.














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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/146903/cuddle-contact-rules-mean-that-parents-cant-bring-babies-over-for-christmas-crisis-centre-yves-stevens-bart-tommelein-ostend-coronavirus/
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