ЕС и Британия заключили торговую сделку Brexit

Долгожданная торговая сделка между Великобританией и ЕС была заключена всего за несколько дней до крайнего срока. Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года и заменит существующие договоренности в рамках переходного периода. Об этом сообщает Sky News.

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Соглашение теперь будет передано премьер-министру Борису Джонсону и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен для их утверждения, заявили официальные лица, которые говорили с изданием на условиях анонимности.

Соглашение, которое завершит выход Великобритании из блока, предотвратит угрозу резкого разрыва и заложит основы для новых отношений с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером. Это позволит вести торговлю товарами без тарифов и квот после 31 декабря, но это не относится к сфере услуг (около 80% экономики Великобритании) или к сектору финансовых услуг.

Фирмы, экспортирующие товары, также столкнутся с возвратом таможенных и пограничных проверок в конце года на фоне предупреждений о сбоях в работе британских портов. Сделка была заключена после трех дней хаоса на главном пункте пересечения границы между Великобританией и Францией, что напомнило, как быстро проблемы на границе могут "задушить" международную торговлю.



Были опасения, что переговоры провалились, когда обе стороны приостановили их в начале этого месяца. С тех пор о прогрессе говорили только в кратких заявлениях из Лондона и Брюсселя.

Напомним, сегодня авиакомпании Британии присоединились к страйку водителей.

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