Много слов, а по факту пшик: на какой шаг ЕС так и не готов пойти, ради помощи Украине

На сегодняшний день Евросоюз "не готов" предпринять беспрецедентный шаг по изъятию замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине огромного кредита. В интервью изданию POLITICO Хаджа Лахбиб, бывший министр иностранных дел Бельгии, подтвердила, что еще предстоит проделать большую работу для минимизации правовых рисков и справедливого распределения их между Бельгией, другими странами ЕС и даже странами "Большой семерки", прежде чем план будет реализован.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Она считает, что другие страны ЕС, где хранятся российские активы, не предпринимают серьёзных мер для перевода средств Украине, отметив, что Бельгия, которая хранит большую часть средств в финансовом депозитарии Euroclear, уже перечислила накопленные проценты на поддержку Украины.

Журналисты отметили, что заявления Лахбиб последовали за провалом плана по изъятию российских активов, заблокированных в ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы делаем это впервые, поэтому мы находимся на территории, которую необходимо очень тщательно изучить, чтобы учесть все возможные последствия", — заявила Лахбиб, отвечающая за гуманитарную помощь и управление кризисами, на вопрос о причинах отсрочки предложения.

По ее словам, эти активы принадлежат Центральному банку РФ и защищены международным правом, которое должно соблюдаться.

"Бельгия... понимает, что нужно действовать осторожно", — сказала она.

Лахбиб заявила, что не будет "называть и позорить" другие страны Евросоюза, где размещены российские активы, но усомнилась в том, что они в полной мере играют свою роль в использовании процентов по этим активам для помощи Украине, как это сделала Бельгия.

Читайте также на портале "Комментарии" — замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре.



