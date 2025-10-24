Замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре

Несмотря на то, что европейцы принялись в один голос оправдываться за провальное решение ЕС об использовании замороженных активов РФ для обороны Украины, факт заключается в том, что оптимистические прогнозы не оправдались. Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" в сумме 140 млрд евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение вопроса до декабря и разрушили надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года. Почему в последний момент европейцы "попали в штангу"? Есть ли надежда, что в декабре ситуация изменится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бюрократическая инерция и национальные интересы в ЕС снова победили

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что ситуация с использованием замороженных российских активов для финансирования помощи Украине действительно оказалась очередным примером бюрократической инерции и национальных интересов в ЕС, часто препятствующих быстрым решениям в кризисных моментах.

"Почему в последний последний момент заблокировано решение? Этот провал не является неожиданностью для тех, кто следит за внутренними процессами ЕС. План предусматривал предоставление Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро, профинансированного на средства доходов от примерно 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Большинство этих активов (около 185 млрд евро) находится в бельгийском депозитарии Euroclear в Брюсселе, что делает Бельгию ключевым игроком. На саммите ЕС 23 октября 2025 года лидеры надеялись достичь соглашения, но Бельгия в последний момент заблокировала его, требуя дополнительных гарантий", – отметил эксперт.

Игорь Петренко остановился также на основных причинах блокировки. Первыми являются юридические риски для Бельгии.

"Премьер-министр Барт Де Вевер (из националистической партии N-VA) подчеркнул, что Бельгия не хочет быть "единственной, кто заплатит Путину", если Россия подаст в суд возвращение активов. Исторически даже во время Второй мировой войны замороженные активы не конфисковывались, и Москва уже угрожает судебными исками и реципрочными мерами. Бельгия требует, чтобы все 27 стран ЕС разделили юридические и финансовые риски равномерно, включая обязательства компенсировать потери, если активы придется вернуть", – отметил политолог.

По его словам, вторая причина – внутренняя политика Бельгии. Де Вевер возглавил правительство недавно, и его коалиция включает элементы, которые скептически относятся к глубокой интеграции ЕС и большим финансовым обязательствам. Бельгия получает значительные налоговые поступления от управления этими активами (около 3 млрд. евро в год), и блокирование может быть способом выручить лучшие условия для себя, например, распределение активов по всему ЕС, а не концентрацию в Брюсселе.

"Третья причина – более широкий контекст ЕС. Это не в первый раз, когда национальные интересы тормозят солидарность. Венгрия и Словакия часто блокируют решение по Украине из-за пророссийских симпатий, но Бельгия выступила "неожиданным тормозом". Оптимистичные прогнозы от Еврокомиссии и некоторых лидеров, как Урсула фон дер Ляен, не учли, что для продления замораживания активов нужно единодушие ЕС каждые шесть месяцев, и любая страна может использовать это как рычаг. Результат: решение отложено, а Украина не получит средства в начале 2026 года, как планировалось, что ослабляет ее оборону в критический момент войны", – отметил Игорь Петренко.

Он отмечает, что этот "провал" отражает структурную слабость ЕС: отсутствие подлинного фискального единства и зависимость от национальных вето в чувствительных вопросах.

"Россия, конечно, воспользуется этим для пропаганды, называя план "воровством" и угрожая репарациями "победителям". Со стороны Украины президент Зеленский, принимавший участие в саммите, неоднократно отмечал справедливость использования этих активов для обороны и восстановления страны, подчеркивая, что "Россия принесла войну на нашу землю, и они должны за это заплатить". Во время встреч с лидерами ЕС, такими как Джорджа Мелони или Фридрих Мерц, он акцентировал внимание на том, что эти средства должны быть направлены именно на защиту Украины, и это часть более широкой стратегии давления на РФ", – отметил Игорь Петренко.

Что касается надежды на изменение ситуации в декабре, то политолог отмечает, что действительно основания для осторожного оптимизма есть, но без гарантий.

Игорь Петренко напомнил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить детальный план к декабрьскому саммиту с акцентом на "репарационный кредит" с использованием доходов от активов. Многие источники указывают, что соглашение "остается на столе", и Бельгия не исключает идею принципиально, а лишь требует уточнений.

"Если удастся достичь компромисса по распределению рисков, например через общий фонд ЕС или юридические гарантии, решение может пройти. Поддержка от ключевых игроков, как Германия и Франция, сильна, и давление от США, уже предоставивших подобный кредит, может помочь. Сам Зеленский, комментируя результаты саммита, отметил, что Украина получила политическую поддержку максимального использования активов для обороны, и Еврокомиссия проработает детали, свидетельствующие о его уверенности в прогрессе. Это подчеркивает позицию Киева: фокус на дипломатии и координацию с партнерами, чтобы превратить политические обещания в реальные средства. Однако риски остаются: если Бельгия не получит желаемых гарантий, или если другие страны, как Венгрия, присоединятся к блокированию, процесс затянется. В худшем случае, ЕС ограничится меньшими суммами, например 50 млрд евро с G7, но не 140 млрд. Для Украины это означает, что надежда на декабрь реальна, но Киев должен усиливать дипломатию во избежание очередного разочарования. Зеленский, в свою очередь, продолжает подчеркивать необходимость единства Европы, заявляя, что "все уже устали от того, что Россия постоянно обманывает мир", и призывает к более сильным санкциям и использованию активов как ключа к окончанию войны", – прокомментировал Игорь Петренко.

Подытоживая эксперт отметил, что в целом эта ситуация подчеркивает, что ЕС эффективен в санкциях, но медленный в креативных решениях. Украине следует диверсифицировать источники помощи, не полагаясь исключительно на Европу. Если есть дополнительные детали или интересующие вас аспекты, я готов расширить анализ.

Пророссийское лобби пока достигло своего

Политолог Дмитрий Воронков отметил, позиция Бельгии объясняется тем, что страна, прежде всего, пытается защищать свои коммерческие интересы.

"В Бельгии понимают, что блокировка этих средств повлияет как на их фондовые рынки, так и на прибыль от таких депозитарных счетов. Так как в Бельгии эти средства постоянно находятся в каком-то обороте. Есть и второй момент. Нельзя исключать, что среди бельгийцев есть определённое российское лобби. В первую очередь, политическое, которое оказалось против такого решения. Это две основные причины. При этом я не думаю, что Бельгия боится каких-то исков или юридических разборок с Россией. Думаю, что здесь именно политическая и экономическая составляющие сыграли ключевую роль", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, будет ли в декабре принято противоположное, позитивное для Украины решение бельгийцами, то Дмитрий Воронков говорит, что пока сложно сказать, но есть вероятность, что под определённым давлением со стороны других стран-членов Евросоюза, официальная позиция Бельгии изменится.

