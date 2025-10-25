Багато слів, а по факту пшик: на який крок ЄС так і не готовий піти заради допомоги Україні

На сьогоднішній день Євросоюз "не готовий" зробити безпрецедентний крок щодо вилучення заморожених російських активів на суму 140 млрд євро для надання Україні величезного кредиту. В інтерв'ю виданню POLITICO Хаджа Лахбіб, колишній міністр закордонних справ Бельгії, підтвердила, що ще потрібно зробити велику роботу для мінімізації правових ризиків та справедливого розподілу їх між Бельгією, іншими країнами ЄС і навіть країнами "Великої сімки", перш ніж план буде реалізовано.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Вона вважає, що інші країни ЄС, де зберігаються російські активи, не вживають серйозних заходів для переказу коштів Україні, зазначивши, що Бельгія, яка зберігає більшу частину коштів у фінансовому депозитарії Euroclear, вже перерахувала накопичені відсотки на підтримку України.

Журналісти зазначили, що заяви Лахбіб пішли за провалом плану вилучення російських активів, заблокованих в ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми не готові. Це безпрецедентно. Ми робимо це вперше, тому ми знаходимося на території, яку необхідно дуже ретельно вивчити, щоб врахувати всі можливі наслідки", — заявила Лахбіб, яка відповідає за гуманітарну допомогу та управління кризами, на питання щодо причин відстрочення пропозиції.

За її словами, ці активи належать Центральному банку РФ і захищені міжнародним правом, яке має дотримуватися.

"Бельгія... розуміє, що треба діяти обережно", — сказала вона.

Лахбіб заявила, що не "називатиме і ганьбитиме" інші країни Євросоюзу, де розміщені російські активи, але засумнівалася в тому, що вони повною мірою відіграють свою роль у використанні відсотків за цими активами для допомоги Україні, як це зробила Бельгія.

