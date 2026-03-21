Может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине: что происходит

Венгрия продолжает блокировать ряд ключевых решений ЕС, что создает напряжение внутри блока и препятствует формированию единой политики. При этом при создании Европейского Союза вопроса о исключении стран, систематически блокирующих общую политику, не стоял. В конце концов, этот пробел может угрожать будущему проекту единой Европы. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал экономист Иван Усс.

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

Экономист отмечает, что ранее ЕС избегал конфронтации с Венгрией, фактически "покупая" положительное голосование за ветируемое ею решение. Однако сейчас Евросоюз стоит перед выбором: продолжить поддерживать страны, играющие против его интересов, или пересмотреть собственные правила членства.

"Это большой риск: сейчас ЕС не может делать то, что нужно для его развития, потому что есть страны, формально такие же члены как Германия и Франция, которые говорят: нет, мы против, мы считаем, что ЕС это не нужно делать. Поэтому задачей для Европейского Союза сейчас является глубинная реформа, включая возможность, по-моему, исключение собственных членов из списка", – отметил Иван Усс.

По его словам, расширение ЕС частично имело целью создать геополитический противовес постсоветской системе, поэтому в 2004 году в него вошли страны, которые находились в составе или в сфере влияния СССР. В случае восстановления Советского Союза в той или иной форме это должно было помочь им ограничиться прежними влияниями.

"Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что в Венгрии на примере Орбана появляются политики, безумно критикующие ЕС и "стопорящие" политику Европейского Союза. И вот здесь есть риск, что наличие таких антиесовских элементов в структуре ЕС ставит под вопрос будущее проекта "Единая Европа", – говорит Иван Усс.

По мнению эксперта, появление в правилах Евросоюза пункта возможности исключения может пойти на пользу не только ЕС, но и Украине. Риск выбыть из рядов Союза станет мотивацией продолжать реформы даже после обретения членства.

