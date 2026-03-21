logo

BTC/USD

70642

ETH/USD

2158.12

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине: что происходит

Возможность исключения стран, блокирующих общую политику, может быть полезна ЕС и стать стимулом для проведения реформ

21 марта 2026, 10:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Венгрия продолжает блокировать ряд ключевых решений ЕС, что создает напряжение внутри блока и препятствует формированию единой политики. При этом при создании Европейского Союза вопроса о исключении стран, систематически блокирующих общую политику, не стоял. В конце концов, этот пробел может угрожать будущему проекту единой Европы. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал экономист Иван Усс.

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

Экономист отмечает, что ранее ЕС избегал конфронтации с Венгрией, фактически "покупая" положительное голосование за ветируемое ею решение. Однако сейчас Евросоюз стоит перед выбором: продолжить поддерживать страны, играющие против его интересов, или пересмотреть собственные правила членства.

"Это большой риск: сейчас ЕС не может делать то, что нужно для его развития, потому что есть страны, формально такие же члены как Германия и Франция, которые говорят: нет, мы против, мы считаем, что ЕС это не нужно делать. Поэтому задачей для Европейского Союза сейчас является глубинная реформа, включая возможность, по-моему, исключение собственных членов из списка", – отметил Иван Усс.

По его словам, расширение ЕС частично имело целью создать геополитический противовес постсоветской системе, поэтому в 2004 году в него вошли страны, которые находились в составе или в сфере влияния СССР. В случае восстановления Советского Союза в той или иной форме это должно было помочь им ограничиться прежними влияниями.

"Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что в Венгрии на примере Орбана появляются политики, безумно критикующие ЕС и "стопорящие" политику Европейского Союза. И вот здесь есть риск, что наличие таких антиесовских элементов в структуре ЕС ставит под вопрос будущее проекта "Единая Европа", – говорит Иван Усс.

По мнению эксперта, появление в правилах Евросоюза пункта возможности исключения может пойти на пользу не только ЕС, но и Украине. Риск выбыть из рядов Союза станет мотивацией продолжать реформы даже после обретения членства.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина не получит помощь от ЕС: Туск назвал единственное спасение для Киева.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости