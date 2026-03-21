Может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине: что происходит

Кравцев Сергей
Венгрия продолжает блокировать ряд ключевых решений ЕС, что создает напряжение внутри блока и препятствует формированию единой политики. При этом при создании Европейского Союза вопроса о исключении стран, систематически блокирующих общую политику, не стоял. В конце концов, этот пробел может угрожать будущему проекту единой Европы. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал экономист Иван Усс.
Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников
Экономист отмечает, что ранее ЕС избегал конфронтации с Венгрией, фактически "покупая" положительное голосование за ветируемое ею решение. Однако сейчас Евросоюз стоит перед выбором: продолжить поддерживать страны, играющие против его интересов, или пересмотреть собственные правила членства.
По его словам, расширение ЕС частично имело целью создать геополитический противовес постсоветской системе, поэтому в 2004 году в него вошли страны, которые находились в составе или в сфере влияния СССР. В случае восстановления Советского Союза в той или иной форме это должно было помочь им ограничиться прежними влияниями.
По мнению эксперта, появление в правилах Евросоюза пункта возможности исключения может пойти на пользу не только ЕС, но и Украине. Риск выбыть из рядов Союза станет мотивацией продолжать реформы даже после обретения членства.
