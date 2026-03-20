logo_ukra

BTC/USD

69884

ETH/USD

2127.48

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Україна не отримає допомогу від ЄС: Туск назвав єдиний порятунок для Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна не отримає допомогу від ЄС: Туск назвав єдиний порятунок для Києва

90 мільярдів під загрозою: Брюссель без «плану Б», а Будапешт грає на внутрішню політику

20 березня 2026, 15:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз навряд чи зможе розблокувати фінансову допомогу Україні до парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Європейської ради.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовою перешкодою залишається позиція прем’єра Угорщини Віктор Орбан, який використовує тему України у власній виборчій кампанії. Попри спроби переконати Будапешт, угорська сторона продовжує блокувати рішення, застосовуючи процедурні механізми.

Туск наголосив, що для ухвалення такого рішення необхідна одностайність усіх держав-членів ЄС, а тому обійти вето однієї країни надзвичайно складно. Водночас у Брюсселі вже шукають альтернативні варіанти, хоча їх реалізація виглядає проблематичною.

"Політична інтуїція підказує, що до 12 квітня ми не зможемо запустити цю позику для України", — визнав польський прем’єр.

Ситуацію ускладнює і відсутність резервного сценарію. За словами Туска, у Євросоюзу фактично немає "плану Б" на випадок, якщо блокування триватиме.

Таким чином, фінансова підтримка Києва опинилася в заручниках внутрішньої політики окремих країн. Експерти попереджають: затримка з виділенням коштів може мати серйозні наслідки як для економічної стабільності України, так і для репутації ЄС як надійного партнера.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Макрон жорстко поставив ультиматум ЄС щодо 90 млрд для України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини