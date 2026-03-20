Україна не отримає допомогу від ЄС: Туск назвав єдиний порятунок для Києва

Європейський Союз навряд чи зможе розблокувати фінансову допомогу Україні до парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Європейської ради.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовою перешкодою залишається позиція прем’єра Угорщини Віктор Орбан, який використовує тему України у власній виборчій кампанії. Попри спроби переконати Будапешт, угорська сторона продовжує блокувати рішення, застосовуючи процедурні механізми.

Туск наголосив, що для ухвалення такого рішення необхідна одностайність усіх держав-членів ЄС, а тому обійти вето однієї країни надзвичайно складно. Водночас у Брюсселі вже шукають альтернативні варіанти, хоча їх реалізація виглядає проблематичною.

"Політична інтуїція підказує, що до 12 квітня ми не зможемо запустити цю позику для України", — визнав польський прем’єр.

Ситуацію ускладнює і відсутність резервного сценарію. За словами Туска, у Євросоюзу фактично немає "плану Б" на випадок, якщо блокування триватиме.

Таким чином, фінансова підтримка Києва опинилася в заручниках внутрішньої політики окремих країн. Експерти попереджають: затримка з виділенням коштів може мати серйозні наслідки як для економічної стабільності України, так і для репутації ЄС як надійного партнера.

