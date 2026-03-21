Чи може ЄС покарати Угорщину за блокування кредиту Україні: що відбувається

Угорщина продовжує блокувати низку ключових рішень ЄС, що створює напругу всередині блоку та перешкоджає формуванню єдиної політики. При цьому при створенні Європейського Союзу питання щодо виключення країн, які систематично блокують спільну політику, не стояло. Зрештою, ця прогалина може загрожувати майбутньому проєкту єдиної Європи. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив економіст Іван Ус.

Економіст зауважує, що раніше ЄС уникав конфронтації з Угорщиною, фактично "купуючи" позитивне голосування за ветовані нею рішення. Однак нині Євросоюз стоїть перед вибором: продовжити підтримувати країни, які грають проти його інтересів, чи переглянути власні правила щодо членства.

"Це великий ризик: зараз ЄС не може робити те, що потрібно для його розвитку, тому що є країни, формально такі ж члени, як Німеччина та Франція, які кажуть: ні, ми проти, ми вважаємо, що ЄС це не потрібно робити. Тому завданням для Європейського Союзу зараз є глибинна реформа, включно з можливістю, як на мене, виключення власних членів зі списку", – зазначив Іван Ус.

За його словами, розширення ЄС частково мало на меті створити геополітичну противагу пострадянській системі, тож у 2004 році до нього увійшли країни, що перебували у складі або у сфері впливу СРСР. На випадок відновлення Радянського Союзу в тій чи іншій формі це мало допомогти їм відмежуватися від колишніх впливів.

"Зараз ситуація змінюється, і ми бачимо, що в Угорщині на прикладі Орбана з'являються політики, які шалено критикують ЄС і "стопорять" політику Європейського Союзу. І ось тут є ризик, що наявність таких антієсівських елементів в структурі ЄС ставить під питання майбутнє проєкту "Єдина Європа", – говорить Іван Ус.

На думку експерта, поява в правилах Євросоюзу пункту про можливість виключення може піти на користь не тільки ЄС, а й Україні. Ризик вибути з лав Союзу стане мотивацією продовжувати реформи навіть після набуття членства.

