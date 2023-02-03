Может ли Украина стать членом ЕС до окончания войны – какое главное препятствие

Саммит Украина-ЕС, проходящий в Киеве, а также встречи с высокопоставленными представителями Еврокомиссии и Евросоюза в целом, еще вчера прибывшими в нашу страну, остаются одной из топ-тем недели. Издание "Комментарии" продолжает отслеживать ситуацию с экспертами, разбирая нюансы евроинтеграции Украины, проблемы на этом пути, а также перспективы вступления нашей страны в ЕС.

Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Урсулы фон дер Ляйен. Фото: сайт Офиса президента

Сам факт вступление в ЕС не станет для Украины каким-то чудом, способным решить все имеющиеся в стране проблемы

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский поясняет:

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"Естественно, главным препятствием на пути Украины в ЕС является война. Несмотря на то, что Евросоюз – это, в первую очередь, экономическое и политическое объединение, военный фактор остается ключевым. Поэтому вероятность того, что Украину признают полноправным членом ЕС до победы, стремится к нулю".

Кроме того, продолжает эксперт, у ЕС есть ряд официальных требований и условий, которые Украине необходимо выполнить в рамках подписания Ассоциации. В первую очередь – это приведение нашего законодательства к европейским стандартам.

Так, на сегодняшний день, наиболее проблемными зонами является направление борьбы с коррупцией и мошенничеством (выполнено 24% от требуемых изменений) и сфера защиты прав потребителей (48%)", – отмечает Денис Гороховский. "Перечень требований находится в свободном доступе, а на сайте Кабмина даже есть инфографика по направлениям

Если же говорить о исключительно политическом аспекте вопроса, то, по мнению эксперта, вероятность вступления Украины в ЕС на сегодняшний день значительно выше, чем несколько лет назад (естественно, при условии позитивного для нас исхода войны).

"При этом, нужно понимать, что сам факт вступление в ЕС не станет для Украины каким-то чудом, способным решить все имеющиеся в стране проблемы. Однако, это, несомненно, стратегический шаг, который зафиксирует европейский вектор развития нашей страны, что однозначно будет иметь позитивные последствия в среднесрочной перспективе", – констатирует Денис Гороховский.

Реформы должны проводиться до вступления в ЕС

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович всем рекомендует прочитать книгу "Анатомия посткоммунистического мафиозного государства. На примере Венгрии". Там, поясняет он, хорошо описано, что вступление в ЕС не сыграло для граждан этой страны той роли, на которую они надеялись.

"Орбан и его партия узурпировали власть и монополизировали все сферы экономики. Граждане не получили ни европейской свободы, ни европейской справедливости, ни европейского благосостояния. Реформы должны проводиться ДО вступления в ЕС. Само вступление только законсервирует текущие проблемы. Вступление в ЕС не есть решением наших проблем!" – акцентирует эксперт.

По его словам, коррупция разъедает в Украине все ветви власти.

"Министерство обороны вместо того, чтобы снабжать армию, просто ворует наши (и не только наши) деньги. Налоговая служба, вместо того, чтобы оказывать гражданам сервис, тоже просто ворует. Как и Министерство инфраструктуры. Фактически весь госаппарат настроен на воровство наших денег. Вступление в ЕС не решит этой проблемы тотального, наглого, демонстративного воровства. Необходима перезагрузка власти, – уверен Павел Себастьянович. – Если президент Зеленский этого не понимает, нас ждёт катастрофа".

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