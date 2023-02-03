Почему заявления о скором членстве Украины в ЕС преувеличены – когда реально это возможно

В ходе переговоров с президентом Еврокомиссии достигнуто важное взаимопонимание. Украина заслуживает уже в этом году подойти к переговорам о членстве в ЕС. Об этом в вечернем обращении 2 февраля сообщил президент Владимир Зеленский. А Европарламент 2 февраля, накануне саммита Украина-ЕС, который состоится сегодня в Киеве, принял резолюцию, в которой призывает ЕС работать над началом переговоров о членстве Украины в данном блоке. Что можно сказать о европерспективах Украины? Какие важные решения следует принять, каких ошибок – не допустить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Вместо конкретной даты начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, нас снова призывают "поработать"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:

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"Судя по резолюции, наш путь в ЕС несколько удлиняется, так как вместо конкретной даты начала переговоров в ней содержится призыв "поработать". Само по себе это неплохо, но хотелось бы большей конкретики".

Кроме того, продолжает эксперт, данная резолюция принята на фоне весьма неоднозначных телодвижений европейских стран относительно военной помощи Украине.

"Здесь имеет смысл вспомнить и позицию ФРГ по предоставлению нам танков Леопард 2 (тему, наконец, удалось разморозить), и позицию Греции по тому же вопросу (отказывается предоставлять нам танки), и постоянные, на грани подыгрывания россии, заявления Австрии. Так что резолюция, на мой взгляд, стала своеобразным компромиссом между теми странами ЕС, которые нас безусловно поддерживают (Польша, страны Балтии), и теми, кто заинтересован в демонстрации рф своей, скажем так, нейтральной позиции", – поясняет Юрий Гаврилечко.

И здесь, по его мнению, очень важна будет последующая работа украинских дипломатов, особенно в ранге послов.

"Так что именно на кадровую политику стоить обратить внимание президенту. Это позволит избежать массы ошибок и дрейфа нейтралов в противоположную от нас сторону", – констатирует эксперт.

Мы вошли в 2023 год с выполнением лишь части соответствующих требований ЕС – и то не в полном виде

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун напоминает, что после того, как мы прошлым летом получили статус кандидата в ЕС, мы получили и семь рекомендаций, после выполнения которых можем перейти непосредственно к переговорам о вступлении в Евросоюз.

"Тогда некоторые украинские чиновники рассуждали, что мы сможем их принять, реформироваться до конца 2022 года. Но произошло так, как и предусматривало большинство западных экспертов. Украина, да еще и находящаяся в состоянии войны с Россией, физически не смогла провести такое количество перемен, включая принятие необходимых законов, отбор чиновников и так далее. Так что мы вошли в 2023 год с выполнением лишь части соответствующих требований – и то не в полном виде. Безусловно, имеется огромный качественный прогресс во многих сферах. Но, всё-таки, работы еще много", – подчеркивает политолог.

По его мнению, то, что к нам прибыло руководство Евросоюза и Еврокомиссии, принятие 2 февраля Европарламентом решения о подготовке процессе переговоров, соответствующие заявления руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен вселяют оптимизм.

"Становится понятным, что в этом году процесс переговоров о вступлении точно начнется. Но это вовсе не будет означать финальную стадию нашего вступления в ЕС. Лишь – что мы выполнили свои кандидатские задания. После чего возможно появление новых заданий для Украины, которые нам придется выполнять для полноценного членства в ЕС", – прогнозирует Максим Джигун.

Он отмечает, что при получении Украиной статуса кандидата не было четко оговорено, что после выполнения семи пунктов сразу начнутся переговоры о собственно вступлении.

"Был довольно размытый разговор в стиле: выполните эти задания, а там – посмотрим. Но даже начало в этом году переговоров о вступлении в ЕС станет уже неимоверным достижением. При этом – будет означать, что в 2024-м мы станем полноправным членом Евросоюза. Заявления некоторых представителей украинской власти, что подобное возможно, я считаю преувеличением. Однако мы видим серьезные намерения европейцев касательно начала соответствующих переговоров. С выставлением, очевидно, очередных рекомендаций Украине в ракурсе реформирования. Путь в ЕС – сложный, длительный процесс. Но мы его обязательно пройдем", – констатирует политолог.

Нам следует активно решать на двухстороннем уровне те или иные проблемы

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что перспектива вхождения Украины в ЕС сейчас является наибольшей со времен получения нами независимости в 1991 году. И любые сценарии ускоренной евроинтеграции – возможны.

"На нынешнем этапе, рассматривая требования ЕС, нам следует четко формулировать, как именно будут выполняться те или иные пожелания. Какие именно законодательные изменения мы должны принять, в какие сроки. Чтобы мы понимали – выполнили то и то, закрыли тему. Так не дадим бюрократической волоките затормозить нашу евроинтеграцию", – аргументирует экономист.

Важным моментом, подчеркивает он, является работа со всеми странами ЕС. Ведь решение о присоединении нового члена союза должны одобрить всех 27 нынешних его членов.

"Нам следует активно решать на двухстороннем уровне те или иные проблемы, – уверен Андрей Рязанцев. – Возможно, закрепляя что-то документально, с графиками, как будем развязывать те или иные спорные моменты. Чтобы все процессы шли параллельно, были четко регламентированы. Чтобы никто потом не мог сказать – я не хочу, чтобы Украина была в ЕС. Мы видим, как себя показывает сейчас не с лучшей стороны Венгрия. И нам важно четко понимать, при каких условиях та или иная страна даст согласие на наше вхождение в ЕС. И, конечно, нам самим следует быть не только экономически, но ментально готовыми стать частью союза, который старается жить по демократическим ценностям, где есть определенные нормативы, законодательные ограничения, четко расписаны правила игры".

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