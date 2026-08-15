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На Европу надвигается новая волна мигрантов: какая страна станет целью №1

После призывов к массовому прорыву 15 августа на границе резко усилили охрану, а власти стянули тысячи силовиков

15 августа 2026, 16:40
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Кравцев Сергей

Испания и Марокко ужесточили охрану границы вокруг испанского эксклава Сеута после появления в соцсетях призывов к новому массовому прорыву мигрантов. По состоянию на 15 августа ситуация оставалась спокойной, однако обе страны подготовились к возможному повторению масштабных событий конца июля.

На Европу надвигается новая волна мигрантов: какая страна станет целью №1

Мигранты. Фото: из открытых источников

В Марокко несколько дней назад задержали людей, подозреваемых в подстрекательстве к незаконному проникновению в Сеуту и Мелилью. В соцсетях распространяли сообщения с призывами к массовому пересечению границы именно 15 августа. Марокканские власти заявили, что приняли необходимые меры для предотвращения новых попыток прорыва.

Особенно заметно усилили охрану на марокканской стороне. В пограничном Фнидеке установили дополнительные заграждения из колючей проволоки и проволоки с лезвиями. Побережье контролируют патрульные катера, у границы разместили водометы, а на подъездных дорогах появились многочисленные контрольные пункты.

Испания также взыскала дополнительные силы. В Сеуте сейчас работает около 880 сотрудников Национальной полиции – на 270 больше, чем в конце июля. Им помогают около 2 тысяч военных и 700 сотрудников Гражданской гвардии.

Причиной такого развертывания стали события 30 июля, когда в Сеуту попытались попасть десятки тысяч мигрантов, преимущественно переправляясь через море. При попытке пересечения границы погибли десятки человек.

По данным испанского правительства, большинство мигрантов впоследствии вернулись в Марокко в течение нескольких часов или дней. В то же время, около 5 тысяч человек, по словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, до сих пор находятся в Сеуте.

Министр назвал июльский кризис единичным случаем и заверил, что его повторение не ожидается. В то же время, масштаб подготовки на границе свидетельствует, что власти обеих стран воспринимают угрозу нового массового прорыва серьезно.

Также издание "Комментарии" сообщало – раскол в ЕС: Испания задействовала армию из-за наплыва мигрантов, а Италия грозится закрыть границы.




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Источник: https://www.dpa-international.com/politics/urn:newsml:dpa.com:20090101:260815-930-534272/
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