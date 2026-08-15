На Європу насувається нова хвиля мігрантів: яка країна стане ціллю № 1

Іспанія та Марокко посилили охорону кордону навколо іспанського ексклава Сеута після появи в соцмережах закликів до нового масового прориву мігрантів. Станом на ранок 15 серпня ситуація залишалася спокійною, однак обидві країни підготувалися до можливого повторення масштабних подій кінця липня.

Мігранти. Фото: з відкритих джерел

У Марокко кілька днів тому затримали людей, яких підозрюють у підбурюванні до незаконного проникнення в Сеуту та Мелілью. У соцмережах поширювали повідомлення із закликами до масового перетину кордону саме 15 серпня. Марокканська влада заявила, що вжила необхідних заходів для запобігання новим спробам прориву.

Особливо помітно посилили охорону на марокканській стороні. У прикордонному Фнідеку встановили додаткові загородження з колючого дроту та дроту з лезами. Узбережжя контролюють патрульні катери, біля кордону розмістили водомети, а на під’їзних дорогах з’явилися численні контрольні пункти.

Іспанія також стягнула додаткові сили. У Сеуті зараз працюють близько 880 співробітників Національної поліції – на 270 більше, ніж наприкінці липня. Їм допомагають близько 2 тисяч військових і 700 співробітників Цивільної гвардії.

Причиною такого розгортання стали події 30 липня, коли до Сеути спробували потрапити десятки тисяч мігрантів, переважно переправляючись через море. Під час спроби перетину кордону загинули десятки людей.

За даними іспанського уряду, більшість мігрантів згодом повернулися до Марокко протягом кількох годин або днів. Водночас близько 5 тисяч людей, за словами міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласки, досі перебувають у Сеуті.

Міністр назвав липневу кризу одиничним випадком і запевнив, що її повторення не очікується. Водночас масштаб підготовки на кордоні свідчить, що влада обох країн сприймає загрозу нового масового прориву серйозно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розкол в ЄС: Іспанія задіяла армію через наплив мігрантів, а Італія погрожує закрити кордони.



