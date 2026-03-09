На карту поставлено все: в ЕС срочно забили тревогу из-за провала обязательства по Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что обещание предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро будет выполнено, несмотря на все сложности и задержки с окончательным принятием решения.

Фото: из открытых источников

Выступая 8 марта в Брюсселе на ежегодном собрании послов стран-членов ЕС, присутствующих вне Сообщества, фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз постоянно работает над обеспечением долгосрочной безопасности Украины и поддержанием мира в регионе. Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать предоставление займа, глава Еврокомиссии не упомянула его имя, сосредоточившись на важности стабильной финансовой поддержки для Киева.

"Украине, прежде всего, нужна надежная финансовая поддержка. Именно поэтому мы предложили ссуду в размере 90 млрд евро для покрытия неотложных потребностей государства. Знаю, что реализация этого решения встретила определенные трудности, даже после того, как все 27 лидеров ЕС согласились на него. Однако могу вас заверить: мы выполним наши обязательства". отметила фон дер Ляен.

Кроме того, фон дер Ляен подчеркнула, что принципы и логика поддержки Украины распространяются и на расширение ЕС. Она отметила, что хотя продолжаются обсуждения темпов интеграции новых стран, важно уже сейчас готовиться к сближению Западных Балкан, Молдовы и Украины с Евросоюзом.

"Расширение — это не вопрос идеологии, а общих европейских интересов и безопасности. Мы должны быть готовы выполнить наши обязательства, как только придет время", — добавила президент Еврокомиссии.

Как уже писали "Комментарии", Китай решительно высказался против любых действий, направленных против нового верховного лидера Ирана, Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Гуо Цзякунь.