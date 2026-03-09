На карту поставлено все: у ЄС терміново забили на сполох через провал зобов'язання щодо України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що обіцянка надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро буде виконана, попри всі складнощі та затримки з остаточним ухваленням рішення.

Фото: з відкритих джерел

Виступаючи 8 березня у Брюсселі на щорічному зібранні послів країн-членів ЄС, присутніх поза межами Спільноти, фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз постійно працює над забезпеченням довгострокової безпеки України та підтримкою миру в регіоні. Хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати надання позики, глава Єврокомісії не згадала його імені, зосередившись на важливості стабільної фінансової підтримки для Києва.

"Україні, перш за все, потрібна надійна фінансова підтримка. Саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для покриття нагальних потреб держави. Знаю, що реалізація цього рішення зустріла певні труднощі, навіть після того, як усі 27 лідерів ЄС погодилися на нього. Проте можу вас запевнити: ми виконаємо наші зобов’язання. Бо на кону стоїть наша довіра та безпека", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, фон дер Ляєн підкреслила, що принципи та логіка підтримки України поширюються і на процес розширення ЄС. Вона зазначила, що хоча тривають обговорення щодо темпів інтеграції нових країн, важливо вже зараз готуватися до зближення Західних Балкан, Молдови та України з Євросоюзом.

"Розширення — це не питання ідеології, а спільних європейських інтересів і безпеки. Ми повинні бути готові виконати наші зобов’язання, щойно настане час", — додала президентка Єврокомісі.

