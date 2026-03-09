logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС На карту поставлено все: у ЄС терміново забили на сполох через провал зобов'язання щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

На карту поставлено все: у ЄС терміново забили на сполох через провал зобов'язання щодо України

Президентка Європейської комісії підкреслила, що Україні передусім необхідна надійна фінансова підтримка

9 березня 2026, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що обіцянка надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро буде виконана, попри всі складнощі та затримки з остаточним ухваленням рішення.

На карту поставлено все: у ЄС терміново забили на сполох через провал зобов'язання щодо України

Фото: з відкритих джерел

Виступаючи 8 березня у Брюсселі на щорічному зібранні послів країн-членів ЄС, присутніх поза межами Спільноти, фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз постійно працює над забезпеченням довгострокової безпеки України та підтримкою миру в регіоні. Хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати надання позики, глава Єврокомісії не згадала його імені, зосередившись на важливості стабільної фінансової підтримки для Києва.

"Україні, перш за все, потрібна надійна фінансова підтримка. Саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для покриття нагальних потреб держави. Знаю, що реалізація цього рішення зустріла певні труднощі, навіть після того, як усі 27 лідерів ЄС погодилися на нього. Проте можу вас запевнити: ми виконаємо наші зобов’язання. Бо на кону стоїть наша довіра та безпека", -  наголосила фон дер Ляєн. 

Крім того, фон дер Ляєн підкреслила, що принципи та логіка підтримки України поширюються і на процес розширення ЄС. Вона зазначила, що хоча тривають обговорення щодо темпів інтеграції нових країн, важливо вже зараз готуватися до зближення Західних Балкан, Молдови та України з Євросоюзом.

"Розширення — це не питання ідеології, а спільних європейських інтересів і безпеки. Ми повинні бути готові виконати наші зобов’язання, щойно настане час", — додала президентка Єврокомісі. 

Як вже писали "Коментарі", Китай рішуче висловився проти будь-яких дій, спрямованих проти нового верховного лідера Ірану, Моджтаби Хаменеї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Гуо Цзякунь.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини