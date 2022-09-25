На российско-грузинской границе образовались километровые пробки: подробности

Россияне продолжают активно бежать из страны после объявленной Путиным частичной мобилизации. Так, на российско-грузинской границе возле КПП "Верхний Ларс" очередь растянулась на тридцать километров. Об этом пишет грузинский общественный деятель Николай Левшиц.

Очереди на российско-грузинской границе (фото из открытых источников)

"В пробке стоит более 3 тыс. машин, а время ожидания для прохождения обеих границ составляет около 48 часов. При этом, у людей в пробке, стремящихся спастись от мобилизации, заканчиваются вода, еда и бензин", — написал общественный деятель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия обвинила США в игре с огнем и становлении диктатуры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, резко высказался в сторону США. Критика Лаврова была направлена на позиции США относительно ситуации между Тайванем и Китаем. Российский дипломат сказал, что руководство Соединенных штатов Америки во главе с Джо Байденом играет с огнем, ведь поддерживает непризнанный Тайвань. Кроме того, США несколько раз озвучивали, что в случае вторжения Китая на территорию Тайваня они будут защищать последних. Также Сергей Лавров в своем обращении добавил, что Белый дом стремится посредством санкций покорить весь мир и сделать из него свой собственный двор. Эта критика США от российского представителя уже касалась его страны. Такие действия Вашингтона Лавров называет диктатурой. США ввели и продолжают устанавливать новые санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля. Кроме того, руководство Вашингтона до сих пор держит санкции в отношении дружественного для России Ирана, поставляющего РФ дроны для войны в Украине.

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