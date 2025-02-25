На Западе узнали о "секретном оружии" ЕС для предоставления Украине 200 млн евро помощи

Пока президент США Дональд Трамп ведет переговоры, кажется, что именно он держит все козыри в руках по завершению войны в Украине, Европейский Союз имеет свое "секретное оружие" на 200 миллиардов евро в виде замороженных российских активов. Большинство этих средств находится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear, принося проценты, сообщает Politico.

Украина и ЕС. Фото: 24 Канал

По данным издания, США контролируют всего 5 миллиардов долларов из конфискованных российских активов.

Журналисты отмечают, что использование этих замороженных активов было бы радикальным шагом, который практически гарантировал бы Европе место за столом переговоров. Однако европейские лидеры продолжают спорить, стоит ли размораживать эти средства, чтобы показать Трампу, что Брюссель также оказывает влияние на ход мирных переговоров.



Администрация Трампа неоднократно намекала на возможное сокращение поддержки Украины, поэтому европейские политики считают, что размораживание российских активов и их передача Украине может стать важным шагом для страны, пострадавшей от войны.

"Замороженными российскими активами мы можем компенсировать американскую помощь, если США решат снизить свою поддержку", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он добавил, что в Европе есть замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро и их необходимо использовать.

"Я не согласен с тем, что это юридически сложно... Для этого нам нужна политическая воля", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в комментарии для издания.

Отмечается, что в Европе есть и боящиеся, что размораживание российских активов может напугать международных инвесторов и поднять главные преимущества ЕС в мирных переговорах. К таким странам относятся Франция, Германия, Италия, Испания и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, издание сообщает, что во время встречи с Трампом 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные союзники могут использовать доходы от замороженных активов во время войны, но подчеркнул, что их конфискация была бы незаконной. Однако он признал, что замораживание активов оказывает важные рычаги влияния.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз за год потратил больше денег на российскую нефть и газ, чем на финансовую помощь Украине, сообщает The Guardian. Так, в 2024 году, на третий год войны, ЕС закупил российское топливо на сумму 21,9 миллиарда евро, несмотря на усилия снизить зависимость от российских энергоресурсов.