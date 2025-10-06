На Заході заговорили про те, що допомога Україні може бути під питанням: що сталося

Після перемоги мільярдера Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії збільшилася загроза подальшого обмеження підтримки України з боку ЄС. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Guardian.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації наголошують, що передвиборча обіцянка Бабіша закінчити військову допомогу Україні зближує його з поглядами прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном та Робертом Фіцо.

"Це знаменує собою різкий поворот, оскільки чеський правоцентристський уряд Петра Фіали, що йде, підтримував Україну з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Імовірний майбутній прем'єр-міністр пообіцяв переглянути очолювану Чехією міжнародну кампанію, розпочату нинішнім 5 артилерійських снарядів із 2024 року", — пише видання.

Водночас, після зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом Бабіш заявив, що називати його потенційним обурювачем спокою "несправедливо". Він також підтвердив свою проєвропейську позицію та бажання, щоб "Європа функціонувала добре".

"Щороку ми відправляємо 2,5 млрд євро з бюджету до Брюсселя. І, звичайно ж, Брюссель допомагає Україні. Тож, я думаю, ми у темі", — висловився Бабіш.

Політик також заявив українським ЗМІ, що Україна "не готова до ЄС" і що "спочатку нам потрібно закінчити війну". При цьому Бабіш заявив, що готовий обговорити це питання із президентом України Володимиром Зеленським.

