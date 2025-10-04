Украина теряет одного из ближайших союзников в ЕС: у компании Орбана и Фицо будет пополнение

В Чехии завершается подсчет голосов после парламентских выборов и, к большому сожалению для Украины, поступают плохие новости. Победу одерживает партия ANO 2011 во главе с бывшим премьер-министром, умеренным евроскептиком Андреем Бабишем – ближайшим соратником одиозного премьера Венгрии Орбана. Об этом рассказал нардеп Игорь Гузь.

Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников

Парламентарий признал, что по результатам выборов партии проевропейской коалиции, которые наиболее активно помогали Украине, к сожалению, проиграли.

"Есть вероятность, что будет сформировано правительство меньшинства под руководством Бабиша, которое будет поддерживать две правые партии, прошедшие в парламент: "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты". Эти силы занимают откровенно антиукраинскую позицию и являются типичными европейскими популистами. В то же время, существует шанс, что такой коалиционный формат не сможет долго продержаться, и Чехии придется провести новые выборы", – отметил политик.

Игорь Гузь прогнозирует, что вскоре следует ожидать остановки "снарядной инициативы" и в целом высокой вероятности того, что Бабиш будет действовать в унисон с Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Следовательно, в компании критиков Украины, выступающих против поставок оружия Киеву и финансовой поддержки, может быть существенное усиление.

Читайте на портале "Комментарии" — в Чехии 4 октября завершились парламентские выборы и закрылись избирательные участки. На сегодняшний день уже известны первые результаты голосования. Движение ANO – партия чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, выступающего против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений), одерживает победу.



