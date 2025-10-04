Украина теряет одного из ближайших союзников в ЕС: у компании Орбана и Фицо будет пополнение

Рубрики
Кравцев Сергей
В Чехии завершается подсчет голосов после парламентских выборов и, к большому сожалению для Украины, поступают плохие новости. Победу одерживает партия ANO 2011 во главе с бывшим премьер-министром, умеренным евроскептиком Андреем Бабишем – ближайшим соратником одиозного премьера Венгрии Орбана. Об этом рассказал нардеп Игорь Гузь.
Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников
Парламентарий признал, что по результатам выборов партии проевропейской коалиции, которые наиболее активно помогали Украине, к сожалению, проиграли.
Игорь Гузь прогнозирует, что вскоре следует ожидать остановки "снарядной инициативы" и в целом высокой вероятности того, что Бабиш будет действовать в унисон с Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Следовательно, в компании критиков Украины, выступающих против поставок оружия Киеву и финансовой поддержки, может быть существенное усиление.
