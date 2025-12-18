На Западе заявили, что наступает последний момент для помощи Украине: о чем идет речь

Европейские дипломаты в преддверии саммита лидеров ЕС, запланированного на четверг, 18 декабря, пытаются найти компромисс в последний момент, чтобы сохранить соглашение о предоставлении Украине жизненно важной финансовой помощи. Однако шансы на договорённость остаются невысокими, сообщает Politico.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По данным издания, вечером в среду страны ЕС публично разделились на два непримиримых лагеря. Спор разгорелся вокруг источника финансирования для Киева. Одна группа настаивает на предоставлении кредита за счёт замороженных резервов Центрального банка России, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Другая предлагает альтернативный вариант – поддержку Украины через общий долг ЕС, гарантированный бюджетом сообщества.

Германия, а также государства Северной и Восточной Европы утверждают, что использование российских активов не имеет реальной альтернативы. В то же время Бельгия и Италия активно продвигают так называемый план Б – совместные заимствования. Против конфискации активов также выступают Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть оба варианта, подчеркнув, что ЕС предстоит сделать выбор между использованием активов и коллективным долгом.

По словам дипломатов, ключевым элементом возможного компромисса может стать исключение Венгрии и Словакии из схемы погашения долга. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что вопрос российских активов фактически снят, однако ряд дипломатов утверждают, что этот механизм остаётся "единственным вариантом".

Эксперты отмечают, что тупиковая ситуация может вынудить Еврокомиссию искать обходные решения, позволяющие продолжить финансовую поддержку Украины и одновременно сохранить политический баланс внутри ЕС.

