Надела на себя БДСМ-намордник и начала кричать: в Европарламенте выступила антиукраинская депутатка

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Slava Kot
Ультраправую и антиукраинскую евродепутатку от Румынии Диану Шошоаке изгнали с заседания Европарламента из-за ее скандального поведения и криков. В знак протеста Шошоаке надела на себя БДСМ-маску.
Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке. Фото из открытых источников
Скандальная румынская депутатка от партии SOS Диана Шошоаке продолжает привлекать к себе внимание. На одном из заседаний Европарламента Диана Шошоаке принялась кричать со своего места, чтобы выразить свое недовольство планом абортов от европейских либералов.
После трех попыток сорвать заседание, президентка Европарламента Роберта Мецола призвала охранников выгнать ее из здания. Как реакция, Диана Шошоаке в знак протеста надела кожаный намордник, похожий на атрибуты БДСМ, и начала выкрикивать заявления о свободе слова.
Несмотря на крики Шошоаке, румынскую депутатку все же вывели из Европарламента под оплодисменты ее коллег.
Днем ранее Диана Шошоаке также попала в скандал, когда в Европарламенте начала ходить с иконами и заявлять, что хочет выгнать из этого здания дьявола.
Диана Шошоаке – ранее была членом антиукраинской партии AUR, но в 2021 году ее исключили из объединения из-за поведения. Спустя год она присоединилась к партии SOS. Шошоаке постоянно попадает в скандалы, а наибольшую славу ей принесла борьба с ограничениями и вакцинами во время пандемии коронавируса и выступлениями против помощи Украине. Румынская депутатка заявляла, что в Украине унижают права румын и подала законопроект в 2023 году о возвращении некоторых украинских территорий под контроль Румынии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии призвали аннексировать несколько украинских областей.
Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях к Украине.
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