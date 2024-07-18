Надела на себя БДСМ-намордник и начала кричать: в Европарламенте выступила антиукраинская депутатка

Ультраправую и антиукраинскую евродепутатку от Румынии Диану Шошоаке изгнали с заседания Европарламента из-за ее скандального поведения и криков. В знак протеста Шошоаке надела на себя БДСМ-маску.



Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке. Фото из открытых источников

Скандальная румынская депутатка от партии SOS Диана Шошоаке продолжает привлекать к себе внимание. На одном из заседаний Европарламента Диана Шошоаке принялась кричать со своего места, чтобы выразить свое недовольство планом абортов от европейских либералов.

"Вы убивали людей, я имею право говорить", — кричала Шошоаке.

После трех попыток сорвать заседание, президентка Европарламента Роберта Мецола призвала охранников выгнать ее из здания. Как реакция, Диана Шошоаке в знак протеста надела кожаный намордник, похожий на атрибуты БДСМ, и начала выкрикивать заявления о свободе слова.

Несмотря на крики Шошоаке, румынскую депутатку все же вывели из Европарламента под оплодисменты ее коллег.

Днем ранее Диана Шошоаке также попала в скандал, когда в Европарламенте начала ходить с иконами и заявлять, что хочет выгнать из этого здания дьявола.

Диана Шошоаке – ранее была членом антиукраинской партии AUR, но в 2021 году ее исключили из объединения из-за поведения. Спустя год она присоединилась к партии SOS. Шошоаке постоянно попадает в скандалы, а наибольшую славу ей принесла борьба с ограничениями и вакцинами во время пандемии коронавируса и выступлениями против помощи Украине. Румынская депутатка заявляла, что в Украине унижают права румын и подала законопроект в 2023 году о возвращении некоторых украинских территорий под контроль Румынии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии призвали аннексировать несколько украинских областей.

Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях к Украине.