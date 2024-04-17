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Надежды напрасны: Боррель объяснил, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль

Жозеп Боррель считает, что все дело в отсутствии иностранных военных баз в Украине

сегодня, 08:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Защита западными союзниками неба Украины и Израиля – это две разные вещи, их нельзя сравнить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Высокий Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "ЕП".

Надежды напрасны: Боррель объяснил, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза отметил, развертывание аналога израильской системы "Железный купол" в Европе потребовало бы времени и больших денег. 

"Во-вторых, во время иранской атаки ракеты пролетали над военно-воздушными базами, которые принадлежат Франции, США и Иордании. И они также защищали свои базы. В Украине этого нет. Там нет военно-воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании", — высказался дипломат.

При этом он убежден, что страны Европейского Союза должны помогать Украине в укреплении ее противовоздушной обороны. Он надеется, что на встрече министров обороны стран-членов ЕС, запланированной на 22 апреля, будут даны "достаточно конкретные обязательства в этом направлении".

Стоит отметить, что в подобном ключе высказались в Великобритании и США.                                                         

Так министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на сегодняшний день ВВС Британии не готовы сбивать дроны-камикадзе над территорией Украины, поскольку прямой конфликт сил НАТО и российских войск "вызовет тревожную эскалацию".

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