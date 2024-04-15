Кэмерон ответил, готова ли Британия сбивать дроны над Украиной, как над Израилем

После того, как ВВС Британии вместе с другими союзниками помогли отбить одну из самых мощных атак Ирана на Израиль, в СМИ актуализировался вопрос, могут ли ВВС Британии начать сбивать беспилотники над Украиной, ведь Лондон везде называет Украину своим ближайшим партнером и постоянно твердит, что готов и дальше поддерживать Киев в войне против путинской России. В то же время на сегодняшний день ВВС Британии не готовы сбивать дроны-камикадзе над территорией Украины, поскольку прямой конфликт сил НАТО и российских войск "вызовет тревожную эскалацию". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире LBC выразил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, которые атаковали Израиль в воскресенье. Журналист спросил Кэмерона, почему ВВС не могут делать то же самое для Украины.

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", – сказал министр.

Но он отметил риски использования британских военных сил для прямой конфронтации с Россией.

"Сложность того, чтобы вы предлагаете заключается в том, что, если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации", — отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль — ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – высказался Дэвид Кэмерон.



