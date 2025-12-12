Накал нарастает: Урсула фон Дер Ляйен выступила с жестким предупреждением к Трампу

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в дела европейской дипломатии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Заявление фон Дер Ляйен прозвучало через несколько дней после того, как президент США выступил с резкой критикой Европы, а также на фоне новой стратегии нацбезопасности США.
Как известно, в стратегии говорится, что в течение следующих 20 лет Европе грозит "уничтожение цивилизации", и этот тезис нашел отклик у крайне правых лидеров, включая премьер-министра Виктора Орбана, а также в России.
Кроме того, в документе прописаны негативные оценки попыток Европы ограничить влияние крайне правых партий, называя такие действия политической цензурой, и говорит о "развитии сопротивления текущему курсу Европы в европейских странах".
По словам фон Дер Ляйен, это одна из причин, по которой ЕС предложил "Щит демократии", призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством в онлайн пространство, в том числе в выборы.
Также глава ЕК заявила, что у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "сегодня это тоже так". Однако она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.
Politico отмечает, что на днях Трамп в интервью их изданию назвал Европу "разлагающейся" группой стран, возглавляемой "слабыми людьми".
