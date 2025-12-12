Напруження наростає: Урсула фон Дер Ляєн виступила з жорстким попередженням до Трампу

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що президенту США Дональду Трампу не слід втручатися у справи європейської дипломатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".
Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел
Заява фон Дер Ляєн пролунала за кілька днів після того, як президент США виступив із різкою критикою Європи, а також на тлі нової стратегії нацбезпеки США.
Як відомо, у стратегії йдеться, що протягом наступних 20 років Європі загрожує "знищення цивілізації", і ця теза знайшла відгук у вкрай правих лідерів, включаючи прем'єр-міністра Віктора Орбана, а також у Росії.
Крім того, у документі прописані негативні оцінки спроб Європи обмежити вплив вкрай правих партій, називаючи такі дії політичною цензурою, та говорить про "розвиток опору поточному курсу Європи в європейських країнах".
За словами фон Дер Ляєн, це одна з причин, через які ЄС запропонував "Щит демократії", покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн простір, у тому числі у вибори.
Також глава ЄК заявила, що у неї завжди були "дуже хороші робочі відносини" з президентами США, і "сьогодні це також так". Однак вона наголосила, що Європі слід зосередитись на собі, а не порівнювати себе з іншими.
Politico зазначає, що днями Трамп в інтерв'ю їх виданню назвав Європу "групою країн, що розкладається", очолюваної "слабкими людьми".
