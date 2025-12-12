Напруження наростає: Урсула фон Дер Ляєн виступила з жорстким попередженням до Трампу

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що президенту США Дональду Трампу не слід втручатися у справи європейської дипломатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Заява фон Дер Ляєн пролунала за кілька днів після того, як президент США виступив із різкою критикою Європи, а також на тлі нової стратегії нацбезпеки США.

"Вирішувати, хто стане лідером країни, коли йдеться про вибори, не нам, а народу цієї країни... Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати... Ніхто інший не повинен втручатися без жодних питань", — сказала глава ЄК, відреагувавши на питання про Стратегію національної безпеки США.

Як відомо, у стратегії йдеться, що протягом наступних 20 років Європі загрожує "знищення цивілізації", і ця теза знайшла відгук у вкрай правих лідерів, включаючи прем'єр-міністра Віктора Орбана, а також у Росії.

Крім того, у документі прописані негативні оцінки спроб Європи обмежити вплив вкрай правих партій, називаючи такі дії політичною цензурою, та говорить про "розвиток опору поточному курсу Європи в європейських країнах".

За словами фон Дер Ляєн, це одна з причин, через які ЄС запропонував "Щит демократії", покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн простір, у тому числі у вибори.

Також глава ЄК заявила, що у неї завжди були "дуже хороші робочі відносини" з президентами США, і "сьогодні це також так". Однак вона наголосила, що Європі слід зосередитись на собі, а не порівнювати себе з іншими.

"Ми пишаємося тим, що є Європейським союзом, що ми бачимо свої сильні сторони і що ми справляємося з тими викликами, які перед нами стоять... Звичайно, наші відносини зі Сполученими Штатами змінилися. Чому? Тому що ми самі змінюємося. І це настільки важливо, що ми маємо пам'ятати: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте станемо на захист єдиної Європи. Це наше завдання... (подивитися на себе — ред.) і пишатися собою", — резюмувала Урсула фон Дер Ляєн.

Politico зазначає, що днями Трамп в інтерв'ю їх виданню назвав Європу "групою країн, що розкладається", очолюваної "слабкими людьми".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому зупинився мирний план завершення війни.



