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Напряжение на границе: ЕС планирует ограничить права мигрантов

Разрешение на ограничение прав мигрантов получат три страны, граничащие с Беларусью

сегодня, 18:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Европейский Союз предложил в среду, 1 декабря, ограничить некоторые права мигрантов на границе с Беларусью, являющиеся жестом поддержки государств-членов ЕС Польши, Литвы и Латвии. Предложение было выдвинуто даже несмотря на то, что Брюссель признал ослабление напряжения на границе. Об этом сообщает Reuters.

Напряжение на границе: ЕС планирует ограничить права мигрантов

Мигранты на польско-белорусской границе - фото из открытых источников

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в последние недели кризис, похоже, утих, когда Беларусь вернула 1900 мигрантов в Ирак.

"Несмотря на то, что ситуация ослабляется, мы должны оставаться бдительными. Цифры невысокие. Это не миграционный кризис, это гибридная угроза ", – сказала Йоханссон.

По ее словам, около 8 тысяч мигрантов сейчас находятся в трех пограничных странах. Германия, которая является желаемым конечным пунктом назначения для многих, кто попадает в ЕС, сообщила, что в государство прибыло около 10 000 человек.

Предложение Комиссии, исполнительного органа ЕС, предусматривает разрешение трем граничащим с Беларусью странам предоставлять мигрантам убежище только в определенных местах, таких как определенные пункты у границы, в течение следующих шести месяцев.

Искатели убежища могут удерживаться на границе до 16 недель, утрачивая постоянное право на содержание внутри страны.

Благотворительная организация Oxfam осудила эти предложения: "Поддержка задержания мигрантов на границах ЕС ставит политику над жизнью людей", — сказала Эрин Маккей, менеджер Oxfam по вопросам европейской миграции.
В Польше, Литве и Латвии уже действуют собственные правила чрезвычайных ситуаций, которые приостанавливают некоторые права человека на месяцы, и реальность, с которой сталкиваются мигранты, строже, чем то, что предложила Комиссия.
Как сообщали ранее "Комментарии", непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить нелегальных мигрантов, застрявших у польско-белорусской границы, домой.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-seeks-ease-rules-poland-baltics-migration-standoff-with-belarus-2021-12-01/
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