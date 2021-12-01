Напряжение на границе: ЕС планирует ограничить права мигрантов

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Карина Ожерельева
Европейский Союз предложил в среду, 1 декабря, ограничить некоторые права мигрантов на границе с Беларусью, являющиеся жестом поддержки государств-членов ЕС Польши, Литвы и Латвии. Предложение было выдвинуто даже несмотря на то, что Брюссель признал ослабление напряжения на границе. Об этом сообщает Reuters.
Мигранты на польско-белорусской границе - фото из открытых источников
Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в последние недели кризис, похоже, утих, когда Беларусь вернула 1900 мигрантов в Ирак.
По ее словам, около 8 тысяч мигрантов сейчас находятся в трех пограничных странах. Германия, которая является желаемым конечным пунктом назначения для многих, кто попадает в ЕС, сообщила, что в государство прибыло около 10 000 человек.
Предложение Комиссии, исполнительного органа ЕС, предусматривает разрешение трем граничащим с Беларусью странам предоставлять мигрантам убежище только в определенных местах, таких как определенные пункты у границы, в течение следующих шести месяцев.
Искатели убежища могут удерживаться на границе до 16 недель, утрачивая постоянное право на содержание внутри страны.
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