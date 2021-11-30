НАТО предупредило Россию о последствиях нападения на Украину

НАТО и США во время встречи западного военного альянса по поводу намерений во вторник, 30 ноября, предупредили, что Россия заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствуют друг друга во время встречи министров иностранных дел НАТО в Риге - Reuters

Как заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед переговорами министров иностранных дел альянса в столице Латвии Риге, Запад уже продемонстрировал, что может применить экономические, финансовые и политические санкции против Москвы.

"России придется заплатить высокую цену, если она снова применит силу против независимости нации Украины", – сказал Столтенберг.

Ожидается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен проинформирует своих 29 коллег из НАТО с данными разведки Вашингтона о том, что происходит на восточном фланге альянса и в Украине, не являющейся членом НАТО.

"Любые эскалационные действия России вызвали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов, и любое возобновление агрессии приведет к серьезным последствиям. Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами по НАТО в ближайшие дни относительно того, какие мы должны сделать шаги как альянс, чтобы укрепить нашу оборону, усилить нашу устойчивость, усилить наш потенциал ", – сказал Блинкен на пресс-конференции перед встречей.

Стремление Киева к интеграции с Западом привело к противостоянию с Москвой. Дважды скопления российских войск в этом году на границах Украины насторожили Запад. По словам западных чиновников, в мае российские войска там насчитывали 100 000 человек, что явилось самым большим показателем с момента захвата Крыма.

Москва отвергла предположения Украины о том, что она готовится к нападению, и заявила, что никому не грозит, отстояв свое право разместить войска на собственной территории.

Великобритания и Германия поддержали предупреждение НАТО.

"Мы будем стоять вместе с нашими коллегами-демократами против злонамеренной деятельности России", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сказал, что поддержка НАТО Украины постоянная и России придется заплатить высокую цену за любую агрессию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обвиняемый Западом в стремлении расколоть Европейский Союз, посылая мигрантов на границу членов НАТО, в частности Польши, Латвии и Литвы, подчеркнул, что Минск не будет сидеть в стороне в случае войны.

"Понятно, на чьей стороне будет Беларусь", — сказал он, имея в виду Москву, финансовая и политическая поддержка которой помогла ему пережить массовые общественные протесты в августе 2020 года.

Как сообщали ранее "Комментарии", 30 ноября соберутся министры иностранных дел стран НАТО для обсуждения ситуации с военными учениями у восточных границ Украины.

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