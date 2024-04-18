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Не можем полагаться только на США: с каким призывом Боррель обратился к странам ЕС

Жозеп Боррель призвал Евросоюз дать Украине системы ПВО

18 апреля 2024, 15:47 comments4427
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Кравцев Сергей
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС должны направить свои системы противовоздушной обороны для усиления украинской ПВО. С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Reuters".

Не можем полагаться только на США: с каким призывом Боррель обратился к странам ЕС

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы. Мы должны забрать их из наших казарм, где они на всякий случай, и отправить в Украину, где бушует война", – заявил Жозеп Боррель.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что иначе энергосистема страны будет разрушена в результате российских атак.

"И ни одна страна не может воевать, не имея электричества дома, на заводах, в интернете, во всем", – сказал Жозеп Боррель.

Дипломат Евросоюза Боррель подчеркнул, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает необходимый пакет помощи для Украины.                                                                                                                                                                            

"Но мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "О, США сделают это", – заявил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — надежды напрасны: Боррель объяснил, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль.

Также издание "Комментарии" сообщало – Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-countries-must-send-anti-missile-systems-ukraine-borrell-says-2024-04-18/
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