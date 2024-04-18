Не можем полагаться только на США: с каким призывом Боррель обратился к странам ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС должны направить свои системы противовоздушной обороны для усиления украинской ПВО. С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Reuters".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы. Мы должны забрать их из наших казарм, где они на всякий случай, и отправить в Украину, где бушует война", – заявил Жозеп Боррель.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что иначе энергосистема страны будет разрушена в результате российских атак.

"И ни одна страна не может воевать, не имея электричества дома, на заводах, в интернете, во всем", – сказал Жозеп Боррель.

Дипломат Евросоюза Боррель подчеркнул, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает необходимый пакет помощи для Украины.

"Но мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "О, США сделают это", – заявил дипломат.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству.



