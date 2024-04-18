Не можем полагаться только на США: с каким призывом Боррель обратился к странам ЕС

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Кравцев Сергей
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС должны направить свои системы противовоздушной обороны для усиления украинской ПВО. С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Reuters".
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Евросоюза отметил, что иначе энергосистема страны будет разрушена в результате российских атак.
Дипломат Евросоюза Боррель подчеркнул, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает необходимый пакет помощи для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — надежды напрасны: Боррель объяснил, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль.
Также издание "Комментарии" сообщало – Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству.
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