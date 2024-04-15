logo

BTC/USD

65972.80

ETH/USD

3238.11

LTC/USD

80.85

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Мы на краю пропасти: Боррель назвал опасность для всего мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы на краю пропасти: Боррель назвал опасность для всего мира

Жозеп Боррель считает ситуацию на Ближнем Востоке опасной для всего мира

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Боррель высказал в интервью испанской радиостанции "Onda Cero".

Мы на краю пропасти: Боррель назвал опасность для всего мира

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что ожидает ответа от Израиля, но надеется, что он не приведет к дальнейшей эскалации.

"Мы стоим на краю пропасти и должны отойти от нее. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу", – высказался Боррель.

По его словам, в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между теми, кто хочет возмездия, и "более умеренной и здравомыслящей" фракцией.                                                                                             

Он пояснил, что последняя группа тоже за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль — ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – высказался Дэвид Кэмерон.

Также издание "Комментарии" сообщало — кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости