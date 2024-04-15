Мы на краю пропасти: Боррель назвал опасность для всего мира

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Кравцев Сергей
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Боррель высказал в интервью испанской радиостанции "Onda Cero".
Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
Топ-дипломат Евросоюза отметил, что ожидает ответа от Израиля, но надеется, что он не приведет к дальнейшей эскалации.
По его словам, в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между теми, кто хочет возмездия, и "более умеренной и здравомыслящей" фракцией.
Он пояснил, что последняя группа тоже за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".
Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.
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